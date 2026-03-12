Cómo ahuyentar moscas del hogar con un simple truco casero

Las moscas pueden ser una molestia dentro del hogar. Un truco casero con ingredientes simples puede ayudar a ahuyentarlas fácilmente.

Las moscas ya no serán un problema en el hogar con este truco casero Foto: Shutterstock

Las moscas pueden convertirse en una molestia dentro de la casa, especialmente durante los días de calor. Estos insectos suelen aparecer cerca de la comida, la basura o las frutas maduras. Aunque existen productos comerciales para eliminarlas, también hay trucos caseros simples que ayudan a mantenerlas alejadas.

Uno de los métodos más conocidos consiste en usar vinagre de manzana y detergente para platos. Es un truco fácil de preparar y utiliza ingredientes que muchas personas ya tienen en su cocina. Además, no requiere productos químicos fuertes.

Paso a paso: cómo ahuyentar moscas del hogar con truco casero Para hacerlo, primero hay que colocar un poco de vinagre de manzana en un vaso o recipiente pequeño. Luego se agregan unas gotas de detergente para platos y se mezcla suavemente. El olor del vinagre atrae a las moscas, mientras que el detergente rompe la tensión del líquido.

Cuando las moscas se acercan al recipiente, quedan atrapadas en la mezcla. Este método funciona como una trampa casera y puede colocarse en la cocina, cerca de la ventana o en lugares donde suelen aparecer estos insectos.

moscas-verano_0.jpg Así puedes ahuyentar moscas. Muy Interesante Otra opción es sumar una rodaja de limón con algunos clavos de olor. El aroma de esta combinación suele resultar desagradable para las moscas, por lo que ayuda a mantenerlas alejadas de ciertos espacios de la casa.