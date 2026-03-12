Qué pasó entre Nancy Dupláa y Gastón Pauls y por qué se separaron

Nancy Dupláa y Gastón Pauls fueron una de las parejas más recordadas de los 90. Su noviazgo comenzó en "Montaña Rusa" y llamó la atención del público.

Nancy Dupláa y Gastón Pauls fueron una de las parejas jóvenes más seguidas por los medios argentinos en los 90. Se conocieron mientras trabajaban en la tira juvenil Montaña Rusa y rápidamente comenzaron un noviazgo que llamó la atención del público. Su relación duró cerca de cuatro años y se caracterizó por ser muy cercana y mediática.

Con el tiempo, empezaron a surgir dificultades que afectaron la relación. Pauls atravesaba problemas personales relacionados con el consumo de drogas, algo que él mismo reconoció años después. Aunque Nancy contó que no siempre estaba presente durante esos episodios, era consciente de la situación y de cómo afectaba su vínculo.

pauls y dupláa Gastón Pauls y Nancy Dupláa en "Montaña rusa". Captura de video Además, Dupláa enfrentaba sus propias inseguridades personales y profesionales. En ese momento comenzaba a consolidar su carrera actoral y lidiaba con la presión del medio, los comentarios sobre su imagen y las exigencias propias de la televisión. Todo esto complicaba su capacidad para sostener una relación estable.

La combinación de los problemas personales de Pauls y las inseguridades de Dupláa hizo que la relación se volviera difícil de mantener. No hubo grandes escándalos ni peleas públicas; más bien, la separación se dio de manera privada y sin enfrentamientos mediáticos. La ruptura se concretó hacia fines de la década de los 90, cuando ambos decidieron tomar caminos distintos.