Por qué se separaron Susana Giménez y Ricardo Darín
Durante la década del 80, Susana Giménez y Ricardo Darín vivieron una relación muy mediática de la que todos hablaron.
Susana Giménez y Ricardo Darín tuvieron una relación que marcó la farándula argentina en la década del 80. Ambos eran figuras destacadas, él del cine y ella de la televisión, y su romance fue seguido con mucha atención por los medios y el público.
Estuvieron juntos durante nueve años. Su romance comenzó en 1978 (tras la separación de la diva del boxeador Carlos Monzón) y finalizó en 1987. Compartieron su vida y también proyectos profesionales, lo que los convirtió en una pareja muy visible y querida.
Con el tiempo, empezaron a surgir diferencias sobre lo que cada uno quería para su futuro. Darín quería formar una familia y tener hijos, mientras que Susana no sentía ese deseo en aquel momento. Esta discrepancia fue clave en la decisión de separarse, porque ninguno estaba dispuesto a cambiar sus planes de vida.
Otro motivo de la ruptura fue la forma de vivir y de organizar su día a día. Ricardo soñaba con una casa grande y un hogar más tradicional, mientras que Susana prefería un departamento en la ciudad y un estilo de vida más independiente. Estas diferencias hicieron que, aunque se querían, sus caminos comenzaran a separarse naturalmente.
Susana Giménez y Ricardo Darín tienen 13 años de diferencia de edad
La separación fue tranquila y sin escándalos. Ninguno de los dos recurrió a los medios para pelear ni para hacer acusaciones, y eso permitió que conservaran respeto mutuo. Con el tiempo, lograron transformar la relación en una amistad basada en el afecto y la consideración por el otro.
Tras la ruptura, Ricardo Darín construyó la familia que había imaginado junto a Florencia Bas, con quien se casó y tuvo hijos. Susana, por su parte, continuó su carrera y su vida personal, siempre hablando con cariño de Darín y reconociendo que su relación fue importante para ambos.
Hoy, décadas después, su historia sigue siendo recordada como un ejemplo de que una pareja puede quererse profundamente y, al mismo tiempo, reconocer que cada uno tiene necesidades diferentes. Su separación demuestra que es posible terminar un vínculo con respeto y sin resentimientos, algo poco habitual en la farándula.