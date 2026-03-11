Por qué se separaron Susana Giménez y Ricardo Darín

Durante la década del 80, Susana Giménez y Ricardo Darín vivieron una relación muy mediática de la que todos hablaron.

Susana Giménez y Ricardo Darín tuvieron una relación que marcó la farándula argentina en la década del 80. Ambos eran figuras destacadas, él del cine y ella de la televisión, y su romance fue seguido con mucha atención por los medios y el público.

Estuvieron juntos durante nueve años. Su romance comenzó en 1978 (tras la separación de la diva del boxeador Carlos Monzón) y finalizó en 1987. Compartieron su vida y también proyectos profesionales, lo que los convirtió en una pareja muy visible y querida.

Ricardo Darín y Susana Giménez vivieron un intenso romance por casi una década Foto: Caras Ricardo Darín y Susana Giménez vivieron un intenso romance por casi una década. Caras Con el tiempo, empezaron a surgir diferencias sobre lo que cada uno quería para su futuro. Darín quería formar una familia y tener hijos, mientras que Susana no sentía ese deseo en aquel momento. Esta discrepancia fue clave en la decisión de separarse, porque ninguno estaba dispuesto a cambiar sus planes de vida.

Otro motivo de la ruptura fue la forma de vivir y de organizar su día a día. Ricardo soñaba con una casa grande y un hogar más tradicional, mientras que Susana prefería un departamento en la ciudad y un estilo de vida más independiente. Estas diferencias hicieron que, aunque se querían, sus caminos comenzaran a separarse naturalmente.

Susana Giménez y Ricardo Darín tienen 13 años de diferencia de edad La separación fue tranquila y sin escándalos. Ninguno de los dos recurrió a los medios para pelear ni para hacer acusaciones, y eso permitió que conservaran respeto mutuo. Con el tiempo, lograron transformar la relación en una amistad basada en el afecto y la consideración por el otro.