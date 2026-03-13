La planta colgante que llena de flores el jardín y se volvió favorita entre los amantes de la jardinería

Quienes disfrutan del jardín o de un pequeño balcón saben qué planta elegir de manera correcta; esta puede cambiar por completo el aspecto de un espacio. Muchas veces las primeras opciones que aparecen son las clásicas flores ornamentales, como las margaritas o las petunias tradicionales.

Son bonitas, fáciles de conseguir y bastante populares. Sin embargo, hay especies que ofrecen un resultado visual mucho más impactante y que, además, requieren cuidados relativamente simples.

Entre esas alternativas aparece una planta que se ha ganado un lugar especial en la jardinería ornamental: la surfinia. Esta variedad destaca por su capacidad para crecer con fuerza y cubrir grandes superficies con flores. Su efecto visual es inmediato. En pocas semanas puede transformar un rincón común en un espacio lleno de color y movimiento.

La surfinia pertenece al grupo de las petunias, aunque su comportamiento es muy diferente al de las variedades más conocidas. Fue obtenida mediante procesos de hibridación y se distingue principalmente por su forma de crecimiento.

Mientras muchas petunias crecen formando pequeños arbustos, esta planta desarrolla tallos largos que se extienden hacia los lados o caen hacia abajo. Ese crecimiento rastrero o colgante puede superar el metro de longitud cuando encuentra las condiciones adecuadas.

Las flores tienen una forma similar a pequeñas trompetas y aparecen en grandes cantidades. Los colores también son uno de sus mayores atractivos. Pueden encontrarse en tonos violetas, rosados, blancos o combinaciones bicolores que aportan un efecto visual muy llamativo.

A medida que la planta crece, las flores se multiplican hasta cubrir buena parte del follaje. El resultado es una especie de cascada floral que se vuelve protagonista del jardín o del balcón.

surfinia Shutterstock

Ideal para macetas colgantes y balcones

Una de las características que más valoran los aficionados a la jardinería es su versatilidad. Aunque puede plantarse directamente en el suelo para crear mantos florales, su crecimiento colgante se luce especialmente en macetas elevadas o jardineras.

Cuando se cultiva en recipientes colgantes, los tallos comienzan a descender, formando una especie de cortina de flores. Ese efecto es el que hace que muchos balcones urbanos cambien por completo su apariencia en primavera y verano.

Además, la planta se adapta bien a distintos espacios exteriores siempre que reciba suficiente luz. En patios, terrazas o balcones soleados suele desarrollarse con gran rapidez, algo que permite disfrutar de su floración durante gran parte de la temporada cálida.

Claves para que florezca durante meses

Para mantener una surfinia saludable no se necesitan técnicas demasiado complejas, aunque sí es importante respetar algunas condiciones básicas de cultivo. La luz solar es uno de los factores principales. Esta planta necesita varias horas de sol directo cada día para sostener su crecimiento.

El riego también cumple un papel fundamental. Durante los meses más calurosos conviene mantener el sustrato húmedo, pero evitando el exceso de agua que podría afectar las raíces. Muchos jardineros recomiendan regar con frecuencia y dirigir el agua al sustrato para no dañar las flores.

Otro aspecto importante es la calidad del suelo. Un sustrato rico en nutrientes y con buen drenaje ayuda a que la planta se desarrolle con fuerza y evita problemas asociados a la humedad.

La fertilización periódica también contribuye a una floración abundante. Un abono específico para plantas con flores aplicado cada dos semanas durante primavera y verano suele ser suficiente para mantener la planta vigorosa.

A diferencia de otras especies similares, no es imprescindible retirar constantemente las flores secas. Sin embargo, hacerlo de manera ocasional puede mejorar la apariencia general de la planta y estimular nuevas floraciones. Con estos cuidados simples, la surfinia puede convertirse en una de las protagonistas indiscutidas del jardín.