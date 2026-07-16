Escudo verde: las 3 plantas que ayudan a mantener a las ratas lejos de tu jardín

Las ratas son una preocupación común en jardines, pero hay plantas que son como aliadas naturales para ahuyentar a estos roedores.

Las ratas son uno de los animales más astutos que existen. Gracias a su olfato detectan comida a distancia y encuentran el hogar perfecto en los rincones menos pensados del jardín. Sin embargo, hay tres plantas que sirven para ahuyentarlas.

Plantas contra las ratas Aunque la higiene, el control de la basura y la eliminación de fuentes de agua estancada son las medidas preventivas más importantes, la naturaleza ofrece un aliado inesperado. Ciertas plantas aromáticas liberan compuestos volátiles que resultan sumamente molestos para estos roedores.

Si bien los expertos en control de plagas aclaran que estas plantas no eliminan una plaga activa ni son una solución mágica, sí funcionan como un excelente complemento natural para hacer que tu jardín les resulte mucho menos atractivo.

El olor de la menta ahuyenta las ratas. Shutterstock Una de ellas es la menta. El secreto está en sus aceites esenciales, especialmente ricos en mentol. Este aroma, que para las personas es sumamente fresco y agradable, resulta sofocante y molesto para el ultra sensible sistema olfativo de los roedores.

La otra es la lavanda. Además de su belleza, esta planta es es rica en compuestos como el linalool y el acetato de linalilo. Diversos estudios de comportamiento animal señalan que los olores florales intensos generan un fuerte rechazo en los roedores, especialmente cuando la fragancia es concentrada.