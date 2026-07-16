Ni lavandina ni vinagre: el truco casero para dejar las puertas blancas impecables
Con un ingrediente de cocina, podemos dejar las puertas de casa impecables y sin las manchas del uso diario.
En el día a día, abrimos y cerramos las puertas del baño, la cocina y el dormitorio sin tener en cuenta la limpieza que estas requieren. Al mirarlas de cerca, es probable descubrir que tienen manchas de dedos o polvo que se va acumulando con el paso de los días.
La limpieza y posterior desinfección de las puertas es importante justamente porque las usamos todos los días. Agregar este paso a la rutina de limpieza puede ayudar significativamente a la higiene del hogar.
Aunque lo primero que se nos puede venir a la cabeza para quitar manchas de puertas blancas es la lavandina o el vinagre, la realidad es que estos productos pueden resultar abrasivos para la pintura. Si bien pueden cumplir su función, hay otro ingrediente casero igual de efectivo para limpiar huellas, manchas y polvo de las puertas: el detergente.
Paso a paso para limpiar las puertas blancas de casa
- Preparar una mezcla de agua tibia con unas gotas de detergente neutro.
- Humedecer un paño suave en la mezcla y escurrirlo bien, para que no quede empapado.
- Pasar el paño por toda la superficie de la puerta, insistiendo en las zonas con más manchas, como los picaportes y los bordes.
- Para las manchas más difíciles, frotar suavemente con un cepillo de cerdas blandas.
- Enjuagar con un paño limpio y agua sin detergente, para retirar los restos de jabón.
- Secar con un paño seco para evitar que queden marcas de agua.
Un método simple, con un producto que tenemos en la cocina, puede ayudarnos a mejorar el aspecto de estos elementos sin preocuparnos por despintarlos o rayarlos.