El truco casero que deja tus puertas de madera como nuevas sin dañarlas

La madera exige un cuidado especial. Un error muy común al limpiar las puertas de tu hogar es usar exceso de agua que infla la fibra y daña el material de forma grave. Sigue estos trucos caseros.

El polvo es el enemigo silencioso de tus puertas y marcos todos los días. Pasa un paño de microfibra seco para evitar que la tierra se pegue en las molduras y esquinas difíciles.

Para eliminar las huellas de grasa de manos necesitas una solución muy suave. Mezcla agua tibia con jabón neutro de cocina, humedece un trapo limpio y escurre todo el líquido sobrante.

El vinagre blanco es una gran opción natural para desinfectar y devolver la vida al color. Mezcla una taza de este líquido con tres de agua y limpia con movimientos circulares suaves.

Seca toda la superficie de inmediato con un paño seco para que no queden marcas feas. La humedad prolongada deforma la madera , abre las uniones y genera moho que arruina la estructura.

Un truco muy efectivo es aplicar unas gotas de aceite de almendras sobre la superficie. Frota con un paño de algodón limpio para sellar los poros y crear una fuerte barrera protectora.

Evita a toda costa usar productos químicos agresivos como el cloro o limpiadores con amoníaco. Estos químicos destruyen la capa protectora del barniz y dejan la madera expuesta a rayones permanentes.

Realiza esta limpieza profunda una vez al mes para conservar el aspecto original de tu casa. El mantenimiento preventivo te ahorra dinero en reparaciones costosas y mantiene tu hogar con buena energía.