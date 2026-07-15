El ingrediente casero que ayuda a frenar la humedad en las paredes

La humedad en la pared es un problema recurrente en los hogares, pero un ingrediente casero podría ser la solución para frenarla.

Cómo tratar una mancha de humedad con un ingrediente que tenés en casa. Foto: Shutterstock

La humedad en la pared es un problema que aparece en muchos hogares. Muchas veces suele venir de cuestiones superficiales, como la falta de ventilación, y otras veces de problemas más estructurales, como filtraciones. En este sentido, detectar de dónde proviene esa humedad es un paso fundamental para poder solucionarla.

En el caso de que la humedad provenga de una razón superficial, hay varias cosas que se pueden hacer para frenarla. El primer paso es utilizar un ingrediente aliado en casa: el bicarbonato de sodio. Mientras que el moho de las paredes puede limpiarse con vinagre y agua, o cloro y agua, poner un poco de bicarbonato en un recipiente cerca de las paredes afectadas puede ayudar a absorber la humedad del ambiente.

El bicarbonato puede usarse de varias maneras para frenar la humedad en casa. istockphoto Para las manchas que ya se formaron, el tratamiento más recomendado por los pintores combina bicarbonato de sodio con vinagre blanco. El paso a paso es simple:

Aplicar bicarbonato directamente sobre la mancha, o preparar una pasta con un poco de agua.

Pulverizar vinagre blanco por encima.

Esperar unos minutos mientras se produce la reacción entre ambos ingredientes.

Limpiar con un paño húmedo y secar bien la superficie.

Ventilar el ambiente durante al menos 15 minutos. Cuándo este truco no alcanza Es importante aclarar que este remedio funciona bien para la humedad superficial, generada por condensación. Sin embargo, si la pared permanece húmeda al tacto o la mancha reaparece, el problema pasa a ser más profundo: probablemente haya una filtración activa, que debe repararse antes de aplicar cualquier tratamiento por arriba.