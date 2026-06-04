Para qué sirve poner una bolsa con bicarbonato de sodio en los cajones del armario

Para solucionar el olor a guardado y a humedad en la ropa existe una solución casera muy efectiva. Se trata del bicarbonato de sodio que se ha transformado en el rey de los trucos caseros en el hogar.

A diferencia de los desodorantes ambientales tradicionales, este producto noble no tapa los olores, sino que los neutraliza de raíz gracias a sus propiedades químicas.

Entre los beneficios del bicarbonato figura que el polvo actúa como un imán que absorbe las partículas suspendidas en el aire que generan el mal olor dentro del placard. Además, durante los meses de frío o en habitaciones con problemas de ventilación, los cajones acumulan micropartículas de agua. El bicarbonato ayuda a retener esa humedad, protegiendo los tejidos de las prendas y evitando el deterioro de la ropa.

Para armar un absorbente casero hay que buscar una bolsita de tela fina , gasa, un saquito de té reutilizable o incluso una media fina en desuso. Lo importante es que el tejido sea poroso.

Luego colocar entre dos y tres cucharadas soperas de bicarbonato de sodio en su interior. Atar bien la bolsita para evitar que el polvo se esparza y manche la ropa. Colocarla en un rincón del cajón o colgada entre las perchas.

Para que el truco no pierda efectividad, se aconseja renovar el contenido de la bolsa cada uno o dos meses. El poder desodorizante del bicarbonato no se limita al placard. También es un recurso excelente para neutralizar olores en la heladera, en el fondo del tacho de basura, sobre el colchón antes de aspirarlo y dentro del calzado deportivo. Combinado con una rutina de ventilación diaria de los ambientes, este hábito estira la vida útil de las prendas de forma económica y natural.