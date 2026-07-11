Los 5 olores que los gatos odian y pueden estar en tu casa

Identificar y evitar ciertos olores intensos es clave para el bienestar de los gatos, permitiendo un ambiente más tranquilo para las mascotas.

El olfato de los gatos puede ser hasta 14 veces más potente que el de humanos. Foto: Cat's Best (catsbest.eu)

El olfato es el sentido más desarrollado de los gatos y también el más sensible. Lo que para nosotros puede ser un aroma agradable o completamente neutro, para ellos puede resultar abrumador e incluso estresante. Conocer cuáles son los olores que más los molestan a estas mascotas.

Olores cítricos El limón, la naranja, el pomelo y cualquier fruta cítrica en general generan un rechazo inmediato en la mayoría de los gatos. El aroma intenso de estos frutos activa una respuesta de evitación en el sistema olfativo felino. Por eso, muchos productos repelentes para gatos están fabricados a base de esencias cítricas.

Pimienta La pimienta, tanto negra como blanca o roja, es uno de los olores que más molesta a los gatos. Las partículas que se liberan al moler o cocinar con pimienta pueden irritar las fosas nasales del animal y provocar estornudos, incomodidad e incluso alejamiento del espacio donde se usa. Si cocinás con pimienta a diario, asegurate de ventilar bien la cocina.

Plátano Aunque parezca inofensivo, el olor del plátano maduro genera rechazo en muchos gatos. La razón está en los compuestos químicos que libera la fruta al madurar, que resultan desagradables para el olfato felino. Si tu gato evita la cocina cuando hay plátanos en el frutero, ya sabés por qué.

Eucalipto El eucalipto es un aroma que los humanos asocian con frescura y bienestar, pero los gatos lo perciben de manera muy distinta. Los aceites esenciales de eucalipto son especialmente intensos para su sistema olfativo y pueden generarles estrés o desorientación