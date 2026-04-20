Receta de matambre a la pizza: un clásico para tu próxima reunión

Esta receta de matambre a la pizza es un clásico argentino lleno de sabor, ideal para compartir. Con una base tierna de carne y una cobertura bien gratinada, el matambre a la pizza combina lo mejor de la parrilla y la cocina casera. Es una preparación rendidora, sabrosa y perfecta para reuniones.

Receta original de matambre a la pizza

Receta original de matambre a la pizza

Paso a paso para crear un matambre a la pizza delicioso

1- Hervir el matambre en agua con sal durante 1 hora hasta que esté tierno.

2- Retirar, escurrir y colocar en una fuente para horno.

3- Picar la cebolla y el ajo, y rehogarlos en una sartén con aceite.

4- Agregar el puré de tomate, salpimentar y cocinar unos minutos.

5- Cubrir el matambre con la salsa.

6- Añadir el queso mozzarella por encima.

7- Espolvorear con orégano.

8- Llevar a horno precalentado a 200 °C.

9- Cocinar durante 15 a 20 minutos hasta que el queso esté derretido y dorado.

10- Retirar y servir el matambre a la pizza caliente.

Receta de matambre a la pizza paso a paso Receta de matambre a la pizza paso a paso Shutterstock

De la cocina a la mesa

El matambre a la pizza es una opción ideal para quienes buscan una comida contundente y llena de sabor. Esta receta combina la textura tierna del matambre con una cobertura clásica de salsa y queso, logrando un plato irresistible. Es perfecto para acompañar con ensaladas o papas. Además, se puede preparar tanto en horno como a la parrilla, lo que lo hace muy versátil. Es una de esas comidas que siempre quedan bien en reuniones familiares o con amigos. Simple, rendidor y con mucho sabor, es un infaltable en la cocina argentina. ¡Disfrutalo!.