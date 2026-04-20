Receta de matambre a la pizza: un clásico para tu próxima reunión
Receta de matambre a la pizza casero, jugoso y sabroso, ideal para compartir en familia con una opción fácil y bien argentina.
Esta receta de matambre a la pizza es un clásico argentino lleno de sabor, ideal para compartir. Con una base tierna de carne y una cobertura bien gratinada, el matambre a la pizza combina lo mejor de la parrilla y la cocina casera. Es una preparación rendidora, sabrosa y perfecta para reuniones.
Ingredientes (rinde 4 porciones)
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Matambre de vaca — 1 kilogramo
Cebolla — 200 gramos
Ajo — 10 gramos
Puré de tomate — 300 gramos
Queso mozzarella — 300 gramos
Orégano — 5 gramos
Aceite — 30 mililitros
Sal — 8 gramos
Pimienta — 3 gramos
Paso a paso para crear un matambre a la pizza delicioso
1- Hervir el matambre en agua con sal durante 1 hora hasta que esté tierno.
2- Retirar, escurrir y colocar en una fuente para horno.
3- Picar la cebolla y el ajo, y rehogarlos en una sartén con aceite.
4- Agregar el puré de tomate, salpimentar y cocinar unos minutos.
5- Cubrir el matambre con la salsa.
6- Añadir el queso mozzarella por encima.
7- Espolvorear con orégano.
8- Llevar a horno precalentado a 200 °C.
9- Cocinar durante 15 a 20 minutos hasta que el queso esté derretido y dorado.
10- Retirar y servir el matambre a la pizza caliente.
De la cocina a la mesa
El matambre a la pizza es una opción ideal para quienes buscan una comida contundente y llena de sabor. Esta receta combina la textura tierna del matambre con una cobertura clásica de salsa y queso, logrando un plato irresistible. Es perfecto para acompañar con ensaladas o papas. Además, se puede preparar tanto en horno como a la parrilla, lo que lo hace muy versátil. Es una de esas comidas que siempre quedan bien en reuniones familiares o con amigos. Simple, rendidor y con mucho sabor, es un infaltable en la cocina argentina. ¡Disfrutalo!.