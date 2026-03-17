Cómo limpiar la freidora de aire: el truco del ingeniero químico para quitar la grasa con dos ingredientes

En el mundo de la limpieza hay un método casero que es muy efectivo para dejar la freidora de aire lista para volver a usar.

La freidora de aire se ha transformado en la estrella de la cocina en el último tiempo. Sin embargo, no muchos prestan atención a su limpieza y siempre queda grasa pegada. La clave en esta tarea es usar percabonato de sodio.

Limpieza de la freidora de aire El ingeniero químico, Diego Fernández, logró que uno de sus consejos se vuelva viral tras revelar el método científico para eliminar la suciedad más difícil de la freidora de aire sin esfuerzo.

La clave del éxito está en la reacción química controlada que se produce a través del uso del percarbonato de sodio que no es lo mismo que el bicarbonato de sodio. Si bien tienen nombres similares, el primero es un potente agente oxidante. Cuando entra en contacto con el agua caliente libera oxígeno activo que rompe las cadenas de grasa y las despega de las superficies metálicas y plásticas de la freidora.

limpieza freidora de aire La freidora de aire quedará limpia con este truco. Fuente: IA Gmeini. Paso a paso

En primer lugar, se colocan dos cucharadas de percarbonato de sodio dentro de la canasta de la freidora con la rejilla puesta. Añadir agua a punto de ebullición sobre el polvo y se notará una efervescencia inmediata. Esa espuma es el oxígeno que trabajará sobre los residuos.