Netflix estrena la segunda temporada de un thriller español que no te dejará dormir

Netflix promete romperla con la segunda temporada de la serie. La audiencia no se podrá levantar del sofá.

El próximo 3 de abril Netflix pondrá a disposición el estreno de la segunda temporada de Clanes, un thriller español que no te dejará dormir. La serie combina la ambición del narcotráfico con dramas familiares profundos. Ideal para maratonear.

Esta segunda temporada de la serie se sitúa tres años después de los últimos eventos donde las lealtades han cambiado y el dolor sigue latente. En esta ocasión se vuelven a enfrentar dos figuras atrapados entre el odio y el afecto. Lo que en un momento fue un vínculo emocional ahora es el talón de Aquiles en un problema más arriesgado y sombrío.

Netflix: la segunda temporada En esta nueva producción habrá un salto temporal que lo redefinirá todo. Ana reaparece en Cambados luego de un largo exilio, pero su regreso no es nostálgico, sino que su objetivo es desmantelar desde adentro el imperio de la droga que domina la costa atlántica. Para lograrlo, se unirá a la facción enemiga de la familia de Daniel.

La alianza en la serie no solo sacude el tablero del crimen organizado sino que despierta el conflicto personal entre ambos protagonistas. La lucha por el control del territorio se mezclará con sentimientos no resueltos haciendo que cad estrategia sea percibida como una traición íntima.

En esta ocasión regresan a la serie figuras clave como Luis Zahera, Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira y María Pujalte, quienes le suman la complejidad necesaria al entramado político y social de la región.