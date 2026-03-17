Pastel vasco irresistible: la receta tradicional que tenés que probar

Esta receta de pastel vasco es uno de los dulces más tradicionales del País Vasco . Con una base de masa dulce y un relleno cremoso de crema pastelera , este postre destaca por su textura suave y su sabor delicado. Preparar esta receta en casa es una forma deliciosa de disfrutar la auténtica repostería vasca.

El pastel vasco suele servirse en celebraciones y fiestas tradicionales del norte de España.

Paso a paso para crear un pastel vasco casero delicioso

1- Colocar la mantequilla y el azúcar en un bol y mezclar hasta obtener una crema suave.

2- Añadir los huevos y el extracto de vainilla y mezclar bien.

3- Incorporar la harina, el polvo de hornear y la sal hasta formar una masa suave.

4- Envolver la masa en film y dejar reposar en el frigorífico durante 30 minutos.

5- Para el relleno, calentar la leche con la piel de limón.

6- En un bol, mezclar las yemas de huevo, el azúcar y la maicena.

7- Añadir poco a poco la leche caliente a la mezcla sin dejar de remover.

8- Volver a colocar la mezcla en el fuego y cocinar hasta que la crema pastelera espese.

9- Colocar la mitad de la masa en un molde, añadir la crema pastelera y cubrir con el resto de la masa.

10- Hornear en horno precalentado a 180 grados durante 35 a 40 minutos hasta que el pastel vasco esté dorado.

La mejor receta de pastel vasco casero Con el tiempo, muchas versiones de la receta comenzaron a usar crema pastelera como relleno. Petitchef

De la cocina a la mesa

El pastel vasco, conocido también como gâteau basque, es uno de los postres más representativos de la repostería del País Vasco. Esta receta tradicional combina una masa dulce con un relleno cremoso que suele ser de crema pastelera o mermelada de cereza negra. Puede conservarse durante dos o tres días bien tapado. Preparar esta receta en casa permite descubrir uno de los grandes clásicos de la repostería española. ¡Lo tradicional no pasa de moda!.