Volver al origen: la tendencia que marca el 2026 en la decoración

En 2026 , la decoración propone una revisión consciente del pasado. La nostalgia deja de ser un recurso estético aislado para convertirse en una forma de habitar. Muebles clásicos, materiales tradicionales y piezas con historia reaparecen como respuesta a años de minimalismo extremo.

Las tres tendencias de decoración nostálgica con estilo que regresan en este 2026 son la cristalería coloreada (vidrio de color), las vitrinas y aparadores y por último los revestimientos de paredes y molduras decorativas. El objetivo no es replicar épocas anteriores, sino recuperar sensaciones asociadas al hogar: permanencia, identidad y arraigo.

Estas tendencia s priorizan piezas que cuentan una historia. Por ejemplo las vajillas heredadas, muebles restaurados y objetos recuperados ganan protagonismo frente a productos sin identidad. Esta elección no solo responde a una búsqueda estética, sino también a una necesidad emocional: rodearse de elementos que conecten con recuerdos, afectos y experiencias personales dentro del espacio doméstico.

El vidrio coloreado vuelve a ocupar un lugar central en la decoración 2026 . Copas, jarrones y botellas con colores ámbar, verdes o azules suaves funcionan como acentos decorativos sutiles. Ubicados en estanterías abiertas o vitrinas aportan calidez visual y refuerzan la idea de piezas coleccionadas a lo largo del tiempo.

vitrinas y aparadores

Apreciados desde hace mucho tiempo por su carácter y presencia, los aparadores y vitrinas siempre han sido protagonistas en el hogar. Créditos: Future, Malcolm Menzies

Cerámicas, libros y objetos personales encuentran en estos muebles un soporte que ordena y jerarquiza, sumando profundidad visual y reforzando el carácter doméstico del espacio.

info nostalgia

Revestimientos de paredes y molduras decorativas

Las ideas de revestimiento de paredes y revestimientos de madera regresan con fuerza en 2026, Muy populares durante los siglos XVII y XVIII, estos detalles arquitectónicos fueron fundamentales en los interiores, valorados por su capacidad para aportar calidez y estructura a un espacio. Hoy en día se redescubren no como adornos por sí mismos, sino como una forma de añadir profundidad, atmósfera y durabilidad a los hogares modernos.

REVESTIMIENTOS Y MOLDURAS DECORATIVAS

Revestimientos de paredes y molduras decorativas. Créditos: Future.

La decoración 2026 propone espacios construidos con tiempo, donde cada objeto tiene sentido. Frente a lo efímero, se impone una estética que prioriza la permanencia, el confort y la conexión emocional con el entorno cotidiano.