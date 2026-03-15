Decoración: seis fórmulas vintage que aún funcionan bien
Por qué los expertos en diseño de interiores siguen confiando en enfoques,procedimientos y estilos de decoración del pasado.
Algo que caracteriza al 2025 en el diseño de interiores es la inspiración en estilos del pasado, como el look de los 90. Si bien el deseo de sentir nostalgia puede ser uno de los motivos para que esto ocurra, también se debe al hecho de que aún se puede aprender con ideas y técnicas de decoración vintage.
Lo vintage está de moda
¿Cómo implementar enfoques y técnicas de décadas atrás para garantizar que un espacio logre un diseño atemporal?
Por sus características para algunos diseñadores se trata de enfoques “anticuados”, pero que hoy son relevantes. Y son las siguientes seis:
- Espacios íntimos en lugar de diseños abiertos. Consiste en diseñar hogares con una serie de espacios pequeños y funcionales, en lugar de los grandes espacios abiertos. Y es porque los espacios separados permiten la intimidad si alguien necesita soledad o silencio, como también son tipos de ambientes ideales para reunirse. Un hogar se vuelve más armonioso cuando ofrece opciones con estas características.
- Tener presente la época y la arquitectura. Aunque a muchos les gusta combinar lo antiguo con lo moderno, siempre es bueno reconocer la esencia del espacio antes de incorporar estilos contrastantes en los muebles y en la decoración. Dejar que la arquitectura de una casa marque los parámetros de su diseño de interiores responde a antiguas técnicas de diseño.
- Seguir aplicando las reglas clásicas del color. En este caso la teoría del color consiste en suelos oscuros, paredes con colores medios y techos claros porque imita la naturaleza. Y esa técnica siempre ha funcionado bien.
- Simplicidad en la decoración. La libertad reside en la sobriedad. Un buen mueble puede enmarcar un espacio y ser el protagonista. La fórmula consiste en incorporar piezas sencillas y atemporales.
- Diseño guiado por lo que uno ama. Al momento de decorar priorizar lo que a uno le gusta y después, las modificaciones necesarias.
- Incorporar el arte siempre que se pueda porque decorar con arte es una forma tradicional de aportar personalidad y carácter al hogar.