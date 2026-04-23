Living con estampados en Mendoza: fácil, cálido y lleno de vida

Cómo decorar tu living con estampados de forma simple, cálida y adaptada al clima de Mendoza, logrando un espacio luminoso, funcional y con estilo propio.

Mario Simonovich

Un living con una decoración con estampados. Fuente: .janeclayton.com

Lograr un living con personalidad no es complicado. Con una tela que te guste, repetir colores y sumar materiales simples podés crear en casa una decoración alegre. En Mendoza, aprovechar la luz natural y adaptarse al clima es clave para un espacio cálido, funcional y con estilo propio, pensado para disfrutar todo el año.

INFO LIVING CON ESTAMPADOS EN MENDOZA

Living con estampados paso a paso en Mendoza

Todo arranca con algo muy simple: elegir un estampado que te haga sentir bien. Puede ser con flores, hojas o dibujos suaves. Ese diseño va a ser el corazón del living. No hace falta buscar algo caro, lo importante es que tenga colores que te gusten y que no cansen con el tiempo.

Colores ideales para Mendoza:

  • Verde oliva
  • Terracota
  • Beige arena
  • Vino / bordó
  • Madera natural

Colores medios = mejor para la luz fuerte mendocina.

Las capas que suman son:

  • Alfombra de fibras naturales
  • Manta liviana
  • Objetos simples
  • Libros

LIVING ESTAMPADO DIBUJO A

Créditos: imagen modificada de una foto del sitio edwardgeorgelondon.com

Cómo decorar con telas y colores sin gastar mucho

El secreto para que el espacio se vea lindo sin esfuerzo es repetir. Usar el mismo estampado o los mismos colores en almohadones, cortinas o mantas hace que todo se vea ordenado y armonioso. Es un truco fácil, económico y funciona siempre.

  • Floral o botánica (dibujo chico)
  • 2 a 4 colores máximo
  • Material: lino o algodón

Tip: se consigue en tapicerías locales

Adaptarlo a Mendoza (sin complicarse)

En Mendoza hay mucha luz y el clima es seco, así que conviene elegir telas livianas como lino o algodón. También es mejor usar colores medios, que no sean demasiado oscuros ni demasiado claros. Dejar entrar el aire y sumar madera o cerámica ayuda a que el ambiente se sienta fresco de día y cálido de noche.

Completo (ideal). Sillón + cortinas + almohadones + 1 pared

Intermedio. Sillón + cortinas + almohadones

Básico (económico). Cortinas + almohadones + manta

paleta protagonistaa

El dibujo corresponde a una decoración de telas que responden a una paleta de colores verde oliva apagado con terracota + beige + toque vino, en este caso para un motivo floral chico o botánico suave. Fuente: uniquefabrics.com.au

Distribución sugerida:

[ PARED ACENTO ]

SOFÁ

mesa ratona

sillón lámpara

[ ventana con cortinas ]

Todo orientado a crear “refugio visual”

Ideas simples para un living cálido y acogedor

Lo más importante no es que el living quede perfecto, sino que sea un lugar donde te guste estar. Con pequeños cambios —una tela linda, repetir colores y sumar detalles simples— podés transformar tu casa en un espacio cómodo, alegre y muy propio.

Sumar materiales neutros (por dan "aire" y evitan que sature):

  • Madera
  • Cuero o lino liso
  • Cerámica
  • Hierro

Iluminación con luz cálida (3000K) o lámpara de pie + mesa. Evitar luz blanca

¿Cómo hacerlo adaptado a Mendoza?

  1. Telas livianas y respirables
  2. Buena ventilación
  3. No cubrir todas las paredes
  4. Cortinas con caída liviana

fabdivine

Capas finales (detalle que eleva todo): alfombra: yute o trama neutra, manta: lana liviana (invierno clave) y objetos: cerámica, libros, hierro. Imagen: fabdivine

