Qué arte elegir en Mendoza para mejorar tu casa u oficina

Claves para elegir obras de arte según el estilo de vida mendocino y lograr espacios equilibrados, modernos y funcionales.

Para decorar livings o dormitorios se usan cuadros grandes con fotos, como lo es este bonito paisaje nocturno. Fuente: comodecorarmicuarto.com

En Mendoza, donde la arquitectura dialoga con el paisaje, el arte cumple un rol central. Elegir bien no solo mejora un espacio: define cómo se vive. Las viviendas en Mendoza suelen priorizar la luz natural, los espacios abiertos y la conexión con el exterior. En ese contexto, el arte funciona como un complemento que refuerza esa identidad.

Que arte elegir en Mendoza para tu casa u oficina Cómo elegir arte con criterio local Más que seguir tendencias globales, en Mendoza funciona lo que se integra al espacio. Las obras grandes en livings amplios, las fotografías en blanco y negro en oficinas y las piezas con textura en paredes neutras son elecciones seguras. El equilibrio entre diseño y calidez es clave.

Combinaciones que mejor funcionan Una fórmula simple y efectiva incluye una obra principal —generalmente abstracta— acompañada por una pieza con textura y algún elemento escultórico. Este tipo de combinación se adapta bien tanto a casas modernas como a departamentos más compactos. Las obras en tonos tierra, beige, gris y negro son las más elegidas, ya que dialogan con el entorno.

Espacios grandes vs. espacios chicos En casas amplias (muy comunes en Mendoza), las obras grandes y los conjuntos abiertos potencian el ambiente. En espacios más reducidos, la tendencia es simplificar: menos piezas, mejor ubicadas. La idea es mantener armonía sin sobrecargar.