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Repetir para decorar mejor: el truco que transforma tu casa en Mendoza

Cómo usar colores, formas y materiales repetidos para lograr una casa armónica, cálida y fácil de mantener en Mendoza.

Mario Simonovich

Una casa y su diseño. Créditos: Carta Creatives / Fotografía: Read McKendree / Estilismo: Gina Ciotti

Una casa y su diseño. Créditos: Carta Creatives / Fotografía: Read McKendree / Estilismo: Gina Ciotti

No hace falta gastar de más ni copiar revistas para tener una casa linda. En Mendoza, repetir colores, materiales y formas crea espacios ordenados, cálidos y con estilo propio. La repetición es una herramienta poderosa de la decoración: usada con intención, genera armonía visual y hace que cualquier ambiente se sienta más equilibrado y simple.

info REPETICION QUE ARMONIZA

Colores que se repiten, espacios que se ordenan

Elegí uno o dos colores que te gusten —como terracota, arena o verde oliva— y usarlos en distintos rincones de la casa. No tienen que ser iguales: pueden variar en tono o intensidad.

Por ejemplo, un almohadón, una manta y una maceta del mismo color hacen que todo se vea conectado sin esfuerzo.

En Mendoza hay mucha luz natural y clima seco, entonces:

  • Usá colores tierra (terracota, arena, oliva) → conectan con el paisaje
  • Repetí ese color en:
    • almohadones
    • mantas
    • cerámicas
    • cuadros
verde

Ejemplo: un terracota o verde en un sillón, manta y maceta aporta coherencia sin esfuerzo. Foto: sherwin.com.ar

Materiales locales que combinen solos

La madera, el hierro y los tejidos naturales funcionan muy bien juntos. Si repetís esos materiales en distintos objetos, la casa se siente más armoniosa. Una mesa de madera, una lámpara con hierro y un estante del mismo estilo ya generan una base sólida sin complicarse. También incluir en estas combinaciones los cueros de textiles rústicos.

Repetí esos materiales en distintos puntos:

  • mesa de madera
  • marco de cuadros
  • patas de muebles
  • lámparas

Esto crea unidad sin gastar de más.

Formas que se repiten (el secreto invisible)

Elegir una forma —como círculos o líneas suaves— y repetirla en distintos objetos hace que todo fluya mejor. Un espejo redondo, una mesa circular y una lámpara con curvas crean una sensación tranquila y agradable, casi sin darte cuenta.

Elegí una forma dominante:

  • círculos
  • líneas rectas
  • curvas

Y repetirla en:

  • espejos
  • mesas
  • lámparas
  • decoración.
repetir formas

Ejemplo: todo con curvas suaves se genera un espacio más relajado. Imagen: comodecorarmicuarto.com/

Texturas que abrigan (y decoran)

En Mendoza, donde el clima cambia bastante, las telas son grandes aliadas. Repetir mantas, almohadones o alfombras similares suma calidez y confort. Además podés cambiarlas según la estación sin tener que redecorar todo.

  • Repetí texturas:
    • lana
    • algodón
    • tejidos

blanco el mueble

Ejemplo (en dibujo) de texturas que se repiten con el color blanco en común. Imagen: elmueble.com

  • manta en sillón
  • funda de almohadón
  • alfombra

Esto aporta calidez en invierno y se adapta fácil en verano.

Lo más importante: repetir no es copiar

No se trata de tener todo igual, sino de que las cosas “hablen entre sí”. Con pocos colores, materiales simples y formas repetidas, cualquier casa —grande o chica— puede verse ordenada, linda y con personalidad.

Regla fácil: 3 colores, 2 materiales y 1 forma. Con eso alcanza para lograr un hogar cálido, práctico y muy mendocino.

La repetición funciona mejor cuando:

  • usás pocos elementos bien elegidos
  • no mezclás 10 estilos distintos

Regla simple:

  • 3 colores principales
  • 2 materiales dominantes
  • 1 forma guía

Esto evita que el espacio se vea caótico. Error común (y muy argentino ) es comprar cosas “lindas” pero sin relación entre sí porque el resultado es una casa desordenada visualmente

La repetición es lo que convierte “cosas lindas” en un espacio coherente.

Resumen corto

  • Repetí colores → coherencia
  • Repetí materiales → identidad local
  • Repetí formas → estilo
  • Repetí texturas → confort
  • Pero siempre con variación, no copia exacta

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