Repetir para decorar mejor: el truco que transforma tu casa en Mendoza

No hace falta gastar de más ni copiar revistas para tener una casa linda. En Mendoza , repetir colores , materiales y formas crea espacios ordenados, cálidos y con estilo propio. La repetición es una herramienta poderosa de la decoración : usada con intención, genera armonía visual y hace que cualquier ambiente se sienta más equilibrado y simple.

Elegí uno o dos colores que te gusten —como terracota, arena o verde oliva— y usarlos en distintos rincones de la casa . No tienen que ser iguales: pueden variar en tono o intensidad.

Por ejemplo, un almohadón, una manta y una maceta del mismo color hacen que todo se vea conectado sin esfuerzo.

En Mendoza hay mucha luz natural y clima seco, entonces:

Usá colores tierra (terracota, arena, oliva) → conectan con el paisaje

→ conectan con el paisaje Repetí ese color en: almohadones mantas cerámicas cuadros



verde

Ejemplo: un terracota o verde en un sillón, manta y maceta aporta coherencia sin esfuerzo. Foto: sherwin.com.ar

Materiales locales que combinen solos

La madera, el hierro y los tejidos naturales funcionan muy bien juntos. Si repetís esos materiales en distintos objetos, la casa se siente más armoniosa. Una mesa de madera, una lámpara con hierro y un estante del mismo estilo ya generan una base sólida sin complicarse. También incluir en estas combinaciones los cueros de textiles rústicos.

Repetí esos materiales en distintos puntos:

mesa de madera

marco de cuadros

patas de muebles

lámparas

Esto crea unidad sin gastar de más.

Formas que se repiten (el secreto invisible)

Elegir una forma —como círculos o líneas suaves— y repetirla en distintos objetos hace que todo fluya mejor. Un espejo redondo, una mesa circular y una lámpara con curvas crean una sensación tranquila y agradable, casi sin darte cuenta.

Elegí una forma dominante:

círculos

líneas rectas

curvas

Y repetirla en:

espejos

mesas

lámparas

decoración.

repetir formas

Ejemplo: todo con curvas suaves se genera un espacio más relajado. Imagen: comodecorarmicuarto.com/

Texturas que abrigan (y decoran)

En Mendoza, donde el clima cambia bastante, las telas son grandes aliadas. Repetir mantas, almohadones o alfombras similares suma calidez y confort. Además podés cambiarlas según la estación sin tener que redecorar todo.

Repetí texturas : lana algodón tejidos

:

blanco el mueble

Ejemplo (en dibujo) de texturas que se repiten con el color blanco en común. Imagen: elmueble.com

manta en sillón

funda de almohadón

alfombra

Esto aporta calidez en invierno y se adapta fácil en verano.

Lo más importante: repetir no es copiar

No se trata de tener todo igual, sino de que las cosas “hablen entre sí”. Con pocos colores, materiales simples y formas repetidas, cualquier casa —grande o chica— puede verse ordenada, linda y con personalidad.

Regla fácil: 3 colores, 2 materiales y 1 forma. Con eso alcanza para lograr un hogar cálido, práctico y muy mendocino.

La repetición funciona mejor cuando:

usás pocos elementos bien elegidos

no mezclás 10 estilos distintos

Regla simple:

3 colores principales

2 materiales dominantes

1 forma guía

Esto evita que el espacio se vea caótico. Error común (y muy argentino ) es comprar cosas “lindas” pero sin relación entre sí porque el resultado es una casa desordenada visualmente

La repetición es lo que convierte “cosas lindas” en un espacio coherente.

Resumen corto