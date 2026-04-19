Colores tendencia 2026 en Mendoza: cuáles reemplazarán al gris y cómo usarlos en casa

El diseño interior en Mendoza cambia de era: el gris pierde protagonismo frente a una paleta más cálida, natural y luminosa. Inspirados en la montaña, los viñedos y la luz local, los colores 2026 buscan crear hogares más confortables, frescos y con identidad regional.

El gris ya no define los interiores. En Mendoza , donde la luz es intensa y el paisaje marca el pulso estético, las tendencia s 2026 giran hacia una paleta más cálida y conectada con el entorno. El hogar se transforma en refugio, y el color pasa a ser una herramienta clave para lograr bienestar y equilibrio.

Este cambio responde tanto a tendencia s globales como a necesidades locales. En casas mendocinas, los tonos fríos pueden resultar duros o poco acogedores. Por eso, la nueva paleta prioriza colores que suavizan la luz, aportan calidez visual y dialogan con materiales nobles como la madera, la piedra y los textiles naturales.

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Colores tierra 2026: los nuevos protagonistas del interiorismo

Los colores tierra lideran las tendencias de interiores en 2026. Terracota, ocre, marrón y arena reflejan el paisaje mendocino y aportan una sensación inmediata de abrigo. Funcionan como base cromática y reemplazan al gris como neutral dominante, pero con más personalidad y calidez.

Beige cálido y greige: el nuevo neutro ideal para casas luminosas

El beige cálido y el greige se consolidan como los colores más versátiles para 2026. En Mendoza, donde la luz solar es protagonista, estos tonos ayudan a equilibrar el ambiente y evitan contrastes agresivos. Son ideales para paredes, grandes superficies y espacios que buscan una estética serena y sofisticada.

lila

El púrpura claro en una casa en Mendoza transmite calma, elegancia y creatividad. Funciona bien con la luz intensa porque suaviza los espacios y aporta frescura. Además, conecta sutilmente con el mundo del vino, sumando identidad local sin recargar. Créditos: martel.com.ar

Verdes suaves y acentos intensos: frescura y carácter

Los verdes naturales —como oliva o salvia— aportan frescura en un entorno seco, evocando oasis y viñedos. A su vez, los acentos en tonos borgoña o ciruela suman sofisticación y profundidad. Esta combinación permite crear espacios equilibrados, donde conviven calma y personalidad.

En 2026, el interiorismo mendocino deja atrás la neutralidad fría y abraza una estética más humana y sensorial. Los colores no solo decoran: construyen identidad, acompañan el clima y transforman la experiencia de habitar. La tendencia es clara: menos gris, más vida.

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Claves rápidas para aplicar la tendencia