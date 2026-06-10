Último día para ver el "Beso cósmico" en Argentina: a qué hora mirar el cielo

Los amantes de la astronomía tendrán una cita especial con el cielo durante la noche del 10 de junio . Venus y Júpiter , dos de los planetas más brillantes del sistema solar, protagonizarán una llamativa conjunción que popularmente ya es conocida como el "Beso cósmico" .

El fenómeno podrá apreciarse a simple vista desde distintos puntos de Argentina y ofrecerá una imagen poco habitual: ambos planetas parecerán acercarse hasta quedar separados por una distancia mínima desde la perspectiva terrestre.

Aunque en realidad se encuentran a cientos de millones de kilómetros uno del otro, la alineación visual generará una de las escenas astronómicas más atractivas de 2026.

El fenómeno corresponde a una conjunción planetaria, un evento astronómico que ocurre cuando dos planetas parecen ubicarse muy cerca entre sí en el cielo visto desde la Tierra.

En esta oportunidad, los protagonistas serán Venus y Júpiter, considerados los dos planetas más luminosos que pueden observarse sin instrumentos ópticos.

La cercanía aparente se debe a la posición que ocupan ambos cuerpos sobre la eclíptica, la trayectoria imaginaria que recorren los planetas en el cielo debido al movimiento orbital alrededor del Sol.

Para quienes observen el fenómeno, dará la impresión de que ambos astros están a punto de encontrarse, motivo por el cual este tipo de eventos suele recibir el nombre popular de "Beso cósmico".

Cuándo se podrá ver en Argentina

Si bien la aproximación entre ambos planetas viene siendo visible desde los primeros días de junio, el momento más destacado podrá apreciarse durante las noches del 10 de junio, poco después de la puesta del Sol.

Los especialistas recomiendan comenzar la observación alrededor de las 18.15 y 18.30, dependiendo de la ubicación geográfica, mirando hacia el horizonte oeste.

Durante las primeras dos horas posteriores al atardecer, Venus y Júpiter aparecerán muy próximos entre sí y destacarán fácilmente por su intenso brillo.

La observación podrá realizarse sin telescopios ni equipos especiales, lo que convierte al fenómeno en una excelente oportunidad para quienes desean iniciarse en la astronomía.

Cómo observar el fenómeno

Para disfrutar plenamente del evento, lo ideal es elegir un lugar con horizonte despejado y alejado de las luces más intensas de la ciudad. Venus será el objeto más brillante del sector occidental del cielo, mientras que Júpiter aparecerá muy cerca, formando una pareja fácilmente identificable.

Quienes dispongan de binoculares podrán apreciar ambos planetas dentro del mismo campo visual, aunque la observación a simple vista será suficiente para distinguir claramente la conjunción.

Una referencia sencilla consiste en extender el brazo y utilizar el dedo meñique como medida visual: la separación aparente entre ambos planetas será similar al ancho de ese dedo.

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Otros objetos que acompañarán el espectáculo

El encuentro entre Venus y Júpiter no será el único atractivo astronómico de estos días. Por debajo de ambos planetas también podrá localizarse Mercurio, que durante junio atraviesa uno de los mejores momentos del año para su observación.

Además, en la misma región del cielo aparecerán algunas de las estrellas más brillantes de la constelación de Géminis, entre ellas Cástor y Pólux, dos referencias habituales para quienes comienzan a explorar el firmamento.

Un fenómeno que tardará años en repetirse

Las conjunciones entre Venus y Júpiter ocurren periódicamente, pero no todas ofrecen condiciones tan favorables de observación como la de junio de 2026. Por la combinación de brillo, altura sobre el horizonte y cercanía aparente, los astrónomos consideran que se trata de uno de los eventos más destacados del año para observar sin equipamiento especializado.

Después de esta aproximación, habrá que esperar hasta 2028 para volver a disfrutar de un encuentro entre ambos planetas con características similares, lo que convierte a este "Beso cósmico" en una oportunidad única para levantar la vista y disfrutar del cielo nocturno.