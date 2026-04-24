La planta de interior que gana protagonismo y deja atrás a la lengua de suegra

El ficus lyrata revoluciona la decoración hogareña, desplazando a la tradicional lengua de suegra como la planta de interior preferida.

Durante años, la Sansevieria o lengua de suegra fue la planta de interior más elegida por su resistencia y fácil mantenimiento. Sin embargo, en el último tiempo comenzó a perder protagonismo frente a nuevas opciones que combinan estética y practicidad, como el ficus lyrata.

Entre las plantas favoritas se destaca el ficus lyrata, conocido también como higuera de hoja de violín. Sus hojas grandes, brillantes y de forma singular lo convierten en un verdadero ícono de la decoración moderna. Su presencia aporta elegancia y frescura, transformando ambientes apagados en espacios llenos de vida y verde, razón por la cual se ha convertido en una tendencia indiscutida de la jardinería.

El ficus lyrata: protagonista de la decoración actual El ficus lyrata se ha convertido en protagonista de redes sociales y revistas de decoración por su capacidad de transformar los ambientes. Esta planta de interior luce especialmente en espacios amplios como livings, dormitorios o rincones con buena luz natural, donde sus hojas grandes y brillantes se destacan al máximo. A diferencia de otras especies, como la lengua de suegra, el ficus logra imponerse visualmente y aportar un toque moderno y elegante.

El ficus pandurata es de las plantas más elegidas por decoradores y ambientadores. Potencia cualquier rincón de tu casa. Foto: @claudivalentina Se recomienda abonar dos veces por año: en primavera y en verano. Foto: @claudivalentina

Qué cuidados necesita En cuanto a los cuidados, la lengua de suegra resulta más resistente, pero el ficus lyrata tampoco es difícil de mantener si se atienden algunos puntos clave. Necesita luz indirecta durante gran parte del día, riegos moderados y evitar cambios bruscos de temperatura. Es fundamental no excederse con el agua para prevenir problemas en las raíces.