La playa de Chile de aguas calmas que se esconde en una bahía perfecta

A diferencia de muchas playas abiertas del Pacífico , donde el oleaje suele ser protagonista, en el norte de Chile existe un lugar donde el mar se presenta más amable. Se trata de La Herradura, una playa protegida por una bahía natural que modifica por completo la experiencia costera.

La forma del lugar explica su nombre. La bahía dibuja una especie de herradura que actúa como barrera natural frente al oleaje, generando aguas mucho más calmas que en otros sectores del litoral chileno.

Ubicada a pocos kilómetros de Coquimbo y muy cerca de La Serena, esta playa aparece como una alternativa accesible dentro del mapa turístico del norte de Chile. Desde ambas ciudades se puede llegar fácilmente por la Ruta 5 y un desvío hacia la costa.

El paisaje combina una extensa franja de arena blanca con un mar que, durante el verano, alcanza temperaturas que rondan entre los 17 y 19 grados. Esa característica la convierte en una de las playas más aptas para el baño dentro de la región .

Además del descanso frente al mar, La Herradura ofrece distintas actividades náuticas. En sus aguas se practican deportes como kayak, windsurf, buceo, surf, velerismo y stand up paddle, aprovechando las condiciones del entorno.

Las aguas tranquilas de esta playa de Chile permiten realizar deportes náuticos durante gran parte del año.

El lugar también mantiene su identidad ligada a la pesca. En la zona funciona una caleta donde se pueden observar las tareas de los pescadores y acceder a productos frescos del mar, como merluza o congrio, que forman parte de la gastronomía local.

A pocos metros se encuentra el Club de Yates, desde donde parten paseos náuticos que permiten recorrer la bahía desde otra perspectiva y apreciar la forma completa de este enclave costero.

Con aproximadamente dos kilómetros de extensión, La Herradura logra combinar tranquilidad, paisaje y actividad en un mismo espacio. Un rincón de Chile donde el mar se vuelve más accesible y la costa invita a disfrutar sin apuro.