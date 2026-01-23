Presenta:

Por qué el dormitorio de Victoria Beckham anticipa una gran tendencia en decoración

Madera natural, blanco y diseño simple: el dormitorio de Victoria Beckham impone el rústico moderno y el lujo silencioso.

Mario Simonovich

La ex Spice Girl Victoria Beckham también es diseñadora, empresaria y una personalidad influyente en estilo y decoración, Foto: Archivo.

Victoria Beckham volvió a marcar tendencia, esta vez desde la intimidad del dormitorio de su residencia en los Cotswolds (Reino Unido). El espacio resume una de las corrientes más fuertes del diseño actual: el rústico moderno, una estética que combina naturaleza, minimalismo y lujo sin exceso.

victoria beckham dormitorio a

El dormitorio que aquí Victoria Beckham muestra es el que comparte con su marido, David Beckham, en la casa de campo de ambos en Cotswolds, Reino Unido. Fotos: tiktok.com/@victoriabeckham.

La madera natural es protagonista en paredes y estructuras, y que aporta calidez y sensación de refugio, mientras que la ropa de cama blanca ilumina, equilibra el conjunto y transmite serenidad, un contraste que refuerza el concepto de quiet luxury.

Detalles que definen la tendencia actual

La iluminación juega un papel clave: lámparas de diseño moderno y líneas simples suman elegancia sin recargar el ambiente.

Más que una moda, este dormitorio refleja un cambio de paradigma en interiorismo: espacios que priorizan lo esencial, materiales nobles y un entorno pensado para descansar y reconectar con la naturaleza.

Siguiendo esta tendencia, replicar el estilo es simple: madera o colores madera, blancos y neutros, pocos objetos y una lámpara protagonista.

info victoria beckham

El dormitorio rústico moderno de Victoria Beckham combina madera, blanco y diseño minimalista.

Tips prácticos para llevar el estilo Victoria Beckham a tu casa

  • Usar madera natural o tonos madera en una pared, respaldo o muebles
  • Elegir ropa de cama blanca o cruda, sin estampas
  • Sumar una sola lámpara de diseño moderno como pieza protagonista
  • Mantener la paleta de colores en neutros: beige, arena, blanco y gris cálido
  • Evitar el exceso decorativo: menos objetos, más calidad visual

