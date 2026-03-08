El look de encaje de Luciana Salazar en el cumpleaños de su hija

Luciana Salazar lució un vestido de encaje nude con transparencias y drapeados para celebrar a su hija. No te pierdas la foto en la nota.

No te pierdas el look de Luciana y Matilda.

Para celebrar el cumpleaños de su hija Matilda, Luciana Salazar eligió un look sofisticado cuya pieza central fue un vestido de encaje que abrazó su silueta.

El diseño presentó mangas largas y drapeados que realzaron su figura, con transparencias sutiles y un nudo lateral que introdujo un toque de dinamismo a la estructura del vestido.

Para completar el estilismo, la modelo lució unas sandalias de taco alto al tono. El calzado mantuvo la coherencia cromática del conjunto, lo que hizo que se estilizara aún más la silueta.

El toque inesperado llegó con los anteojos de sol blancos de inspiración retro, que le dieron un aire moderno al look y generó un contraste interesante con la delicadeza del vestido.

Por su lado, Matilda estuvo vestida como Rumi de Las guerreras Kpop, por lo que llevó una chaqueta de lentejuelas doradas, un top blanco y un short satinado, junto al detalle final que se trató de una trenza XL en color violeta.