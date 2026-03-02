Presenta:

Luciana Salazar confirmó la vuelta del hot jean con su look: mirá lo que se puso

Luciana Salazar apostó por un look total denim con short tiro bajo y estética Y2K. No te pierdas las fotos en la nota.

Mirá el look total denim de Luciana Salazar.
Con una producción que circuló fuerte en redes sociales, la modelo y mediática, Luciana Salazar, apostó por un look total denim que revivió la estética noventosa y dosmilera con una seguridad que no necesitó de más. Este 2026, el short ultra cavado regresó sin pedir permiso y ella lo llevó como si nunca se hubiera ido.

En las imágenes compartidas desde su cuenta de Instagram, lució un hot jean de tiro bajo, bien ajustado y con terminaciones desflecadas. El corte resaltó su figura y conectó directo con ese imaginario Y2K que hoy está a full en el street style.

El short estuvo combinado con un corpiño también confeccionado en jean, de escote pronunciado, que incrementó la impronta sensual del conjunto. Por encima, llevó una campera corta a tono, llevada caída sobre los hombros, que le dio un aire despreocupado que elevó su look.

No te pierdas las fotos del look de Luciana Salazar:

Luciana Salazar (3)
Luciana Salazar y el short de jean más hot del verano.

Luciana Salazar (2)
Así se lleva el hot jean en esta temporada.

Luciana Salazar (4)
El total denim vuelve a dominar las redes con una impronta noventosa.

