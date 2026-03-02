Zaira Nara muestra la fórmula infalible para vestirse

Desde Instagram, Zaira Nara mostró cómo lograr un look relajado y sofisticado para el día a día. ¡Mirá!

Tras regresar de Europa, Zaira Nara retomó su rutina entre la maternidad y su agenda laboral, pero no dejó de lado su sello fashionista. En una de sus historias de Instagram compartió el outfit que eligió para una tarde al aire libre y mostró que el minimalismo, cuando está bien ejecutado, resulta imbatible.

El punto de partida fue un jean wide leg de tiro medio en lavado celeste clásico. De caída amplia y relajada, esta silueta pisa fuerte en la temporada por su capacidad de ser cómodo y chic al mismo tiempo.

En la parte superior eligió una remera blanca cropped de algodón, que equilibró el volumen del pantalón y descató su afinidad por los esenciales bien elegidos.

La pieza clave del look fue la campera de cuero en tono chocolate, de corte recto y largo a la cintura. El cuero apareció en esta versión cálida que desplazó al negro tradicional, siendo el color chocolate una de las tonalidades favoritas de 2026.