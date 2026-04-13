Ni segunda vuelta ni perdón: Zaira Nara reveló por qué le cerró la puerta definitivamente a Facundo Pieres

Tras el llamativo acercamiento del polista en las redes, Zaira Nara aclaró su situación y fue contundente sobre su situación sentimental actual.

Zaira Nara habló durante un evento de moda y aclaró su presente, a casi un año de su separación de Facundo Pieres, con quien volvió a ser vinculada tras un reciente movimiento en redes sociales.

El tema surgió luego de que el polista retomara el seguimiento en Instagram, tras su ruptura con Chechu Bonelli, lo que despertó versiones sobre un posible acercamiento. Además, también circularon especulaciones sobre un reencuentro con Robert Strom.

facundo pieres Zaira se separó de Facundo Pieres en abril de 2025. Créditos: Archivo MDZ Consultada por distintos medios de comunicación, la modelo fue clara al describir su situación actual: "Estoy muy bien, soltera y feliz de la vida".

Cuando le mencionaron la posibilidad de volver con su ex, respondió sin vueltas: "Ustedes siempre quieren que yo vuelva con mis exparejas, siempre van para atrás. Se está hablando de muchas cosas, pero no… Y no hubo ningún nuevo encuentro con Robert Strom en Europa. La última vez que lo vi fue en el verano, cuando vino a Uruguay. Yo no dejé de seguir a nadie. Capaz se están confundiendo porque Facu me volvió a seguir".

Zaira Nara La modelo dejó en claro que no le dará una nueva oportunidad al polista. Captura de pantalla Youtube Eltrece. También se refirió a los comentarios sobre los supuestos sentimientos de Pieres: "Qué sé yo. Espero que no, yo quiero que él sea feliz. Yo hoy quiero estar sola. Hace un año que me separé para estar sola".