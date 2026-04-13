José María Listorti confesó qué le dijo Elizabeth Vernaci cuando se quedó con su horario en Pop Radio: "Lo primero que dijo..."

Luego de una reestructuración en Pop Radio que dejó fuera de la programación a Elizabeth "la Negra" Vernaci y Lizy Tagliani, José María Listorti asumió un nuevo horario con su ciclo, ocupando la franja que antes correspondía a La Negra Pop. Frente a las versiones que circularon, el conductor salió a dar explicaciones: "No me quedé con el programa de la Negra, es el mío que pasó a la mañana...".

Durante una nota con Puro Show, el cronista le comentó que se decía que buscaba instalarse en ese segmento horario. El actor lo negó entre risas y contó que, pese a imaginar una reacción negativa en redes sociales, ocurrió lo contrario.

Sobre la reacción del público, el humorista destacó: "Los mensajes eran re lindos, la gente está muy contenta. Pasa que es un programa que hace 9 años que está en la Pop, tiene el código Pop".

Listorti también se refirió a la actitud de Vernaci frente a la situación y no dudó en valorarla: "Se portó muy bien". En ese sentido, recordó el vínculo construido a lo largo del tiempo y los gestos que ella tuvo con su trabajo, incluso antes de este cambio.

"En todos estos años que compartimos ha hablado muy bien de mi programa: al aire, fuera del aire. Me ha llamado por teléfono para felicitarme por el programa", afirmó el artista.

Además, el conductor reveló un dato que lo marcó especialmente: "Cuando se enteró que no salía al aire, lo primero que dijo es: 'Que vaya Listorti a este horario'. Me dijo que lo íbamos a hacer muy bien y la verdad que 'la Negra', y dicho por ella, no es de regalar elogios, así que que te diga eso a mí me enorgullece mucho porque si hay algo que sabe 'la Negra' es de radio".

Por último, José María Listorti se refirió al clima que se generó dentro del medio tras las desvinculaciones: "Si echaron a 'la Negra' nos pueden echar a todos. Fue raro el momento: marzo, un miércoles, 15 minutos antes de que termine el programa, es lógico que genere malestar y miedo... todo fue muy abrupto. Pero todos sabemos que son las reglas del medio".