Gran sorpresa: se revelaron las figuras que reemplazarán a la Negra Vernaci y Lizy Tagliani tras su escandaloso despido

En medio del escándalo por la salida de Vernaci y Tagliani, Ángel de Brito dio detalles de la nueva grilla: ¿quiénes ocuparán el lugar de la locutora y la actriz?

Elizabeth "la Negra" Vernaci y Lizy Tagliani dejarán sus programas a fin de este mes tras su desvinculación.

Después de que este martes se confirmara que Elizabeth "la Negra" Vernaci y Lizy Tagliani fueron desvinculadas de Pop Radio, Ángel de Brito tocó el tema en LAM y aportó nuevos detalles al respecto, entre ellos, quiénes reemplazarán a la locutora y la actriz en el medio.

"Hoy se decidió despedir a Lizy Tagliani y 'la Negra' Vernaci de la Pop", comenzó diciendo el conductor. Y confesó: "Lo de 'la Negra" me sorprendió mucho más porque es una de las figuras más importantes de la radio. Lizy hace poco que está en la radio, pero me sorprendió mucho más lo de 'la Negra'".

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en LAM Quiénes Ocuparán El Lugar De Elizabeth Vernaci Y Lizy Tagliani En Pop Radio En el ciclo, el periodista contó que pudo comunicarse con ambas a raíz de esta situación. "Hablé con las dos para confirmar la información cuando me llegaron algunos datos. Ambas me dijeron que van a seguir hasta fin de mes, que van a terminar con el contrato", comentó el comunicador.

"Pero es muy curioso que dos figuras de su talla sean despedidas el mismo día, en un corte de sus programas, las cite el gerente, que es Carlos Infante, a una reunión", añadió de Brito.

José María Listorti, Elizabeth Vernaci y Lizy Tagliani La locutora y la actriz fueron notificadas de su salida durante un corte de sus programas. Instagram Popradio1015. Más adelante, después de que en el programa compartieran la nota que le hicieron a Elizabeth "la Negra" Vernaci, el conductor reveló quiénes reemplazarán a Vernaci y Tagliani tras su despido.