Se filtraron los motivos detrás del despido de la Negra Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio

Luego de que la locutora y la actriz fueran despedidas del medio, Ángel de Brito aportó en LAM nuevos datos sobre el tema.

La salida de Elizabeth "La Negra" Vernaci y Lizy Tagliani de Pop Radio generó sorpresa dentro del medio radial y dejó al descubierto un fuerte conflicto interno. Ambas figuras fueron notificadas en uno de los cortes de los programas que conducen.

Según trascendió, tanto Vernaci como Tagliani continuarán al frente de sus programas hasta fin de mes, momento en el que finalizarán su vínculo con la emisora. La noticia impactó especialmente por el peso que ambas tienen en la programación, en particular Lizy, quien se había sumado en 2024 con Arriba bebé.

Esto fue lo que dijo Elizabeth Vernaci en Pop Radio luego de enterarse que la despidieron La picante reacción de Elizabeth Vernaci luego de que se enteró que dieron de baja su programa Al despedirse de su ciclo, Vernaci se refirió al tema con cautela pero sin ocultar el malestar: "Nos han dado una información no muy agradable para compartir, pero ya lo vamos a dar a conocer en el momento en el que consideremos que sea el adecuado. Pero bueno, nos ha dejado a todos como un balde de agua fría por la época nada más".

En LAM, Ángel de Brito brindó más detalles y expuso el trasfondo económico de la decisión. Allí leyó un mensaje que explicaba: "'La Negra' y Lizy les sale 50 palos y la mañana completa recauda 30 (millones), y ahí está el tema. Obviamente que lo merecen, es el dinero que se paga en la radio a figuras importantes, pero hay una desproporción entre recaudación y lo que sale". El periodista también aclaró que el gasto no se limita a sus salarios, sino que involucra a todo el equipo y la estructura de los programas.

Ángel de Brito en LAM Ángel de Brito sumó en LAM información sobre toda esta situación. Captura de pantalla Youtube América TV. A este escenario se sumaron tensiones internas. "'La Negra' no se hablaba con el gerente de la radio desde hace meses y 'la Negra' put.. hace poco al CEO del grupo", contó el conductor.