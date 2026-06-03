Monumental: así está el escenario de Lali a días de su show en River Plate

Este fin de semana, Lali cantará por primera vez en el estadio Más Monumental de River Plate. Con localidades agotadas, la artista presentará su último álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama". Mirá cómo será su escenario.

Este fin de semana, Lali llevará a cabo sus primeros shows en el estadio de River Plate.

A días del primer show de Lali en el estadio Más Monumental de River Plate, se pudo ver cómo está quedando el escenario sobre el cual se presentará la célebre artista argentina, causando sensación entre los fanáticos que se están preparando para ir a verla.

Los días sábado 6 y domingo 7 de junio, Lali llegará a River, por primera vez, para presentar su último álbum, “NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA”, que superó los 140 millones de reproducciones y alcanzó el Top 5 Global de Spotify. El disco también se convirtió en el más vendido de toda la Argentina durante ese período.

La reina del pop argentino agotó las dos fechas en el Monumental luego de realizar, en 2025, cinco conciertos completamente agotados en el Estadio Vélez Sarsfield, convocando a más de 200.000 personas, tras el lanzamiento de su material de estudio.

Mirá cómo se ve el escenario para el show de Lali en River Así está el escenario a días del show de Lali en River

La gira que acompañó el lanzamiento del álbum incluyó recitales en diferentes ciudades de Argentina, así como presentaciones en Uruguay y España. La etapa concluyó con un espectáculo en La Rambla, marcando el cierre de la serie de conciertos que recorrieron los distintos escenarios del país y del exterior.