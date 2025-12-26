Lali Espósito agotó dos shows en el Monumental de River Plate y hace historia en el pop: "Fantasía"
Tras el éxito arrollador de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali Espósito también agotó segundo estadio River consecutivo.
El fenómeno Lali Espósito no tiene techo y acaba de pulverizar un nuevo récord. El "Disciplina Tour" evolucionó hacia una era monumental: este viernes 26 de diciembre, la artista más influyente de la escena pop nacional anunció su desembarco en el Estadio Más Monumental. En una jornada frenética para los fanáticos, la cantante agotó en cuestión de horas las localidades para su primer y segundo show del 6 y 7 de junio.
Todos los datos de Lali y un segundo River
La locura por conseguir un ticket comenzó a las 11 de la mañana a través de la plataforma AllAccess. Para este doblete histórico, el esquema de costos presentó diversas opciones para el bolsillo de los "Lalistas": la Platea Sivori alta se consiguió desde $50.000, mientras que el Campo delantero tenía un valor de $130.000 (en ambos casos más costo de servicio). Un dato clave es que los usuarios de Banco Galicia pudieron acceder al beneficio de seis cuotas sin interés para financiar el sueño de ver a la jefa del pop.
El desembarco en Núñez llega para coronar un ciclo de éxito absoluto. Lali viene de un 2025 donde congregó a 200 mil personas en Vélez y sumó otros 350 mil espectadores en su gira mundial. Además, su reciente álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" se transformó en un suceso comercial sin precedentes: el disco argentino más vendido del año, Top 5 Global en Spotify y con más de 140 millones de reproducciones acumuladas.
Tras la locura de sus fanáticos y el sold out de ambas fechas, Lali Espósito dejó su sentido mensaje en las redes sociales: "Es una fantasía. GRACIAS, AGOTARON DOS SHOWS EN RIVER EN HORAS!!! Están locxsssss! Nos vemos ahí para atender el demoniooooo. Feliz año!".