Lali Espósito agotó dos shows en el Monumental de River Plate y hace historia en el pop: "Fantasía"

Tras el éxito arrollador de su disco No vayas a atender cuando el demonio llama, Lali Espósito también agotó segundo estadio River consecutivo.

Lali Espósito se convirtió en la reina absoluta del pop al anunciar dos estadios River para junio de 2026. / @lali

El fenómeno Lali Espósito no tiene techo y acaba de pulverizar un nuevo récord. El "Disciplina Tour" evolucionó hacia una era monumental: este viernes 26 de diciembre, la artista más influyente de la escena pop nacional anunció su desembarco en el Estadio Más Monumental. En una jornada frenética para los fanáticos, la cantante agotó en cuestión de horas las localidades para su primer y segundo show del 6 y 7 de junio.

lali en velez Tras agotar su primera función en minutos, la cantante habilitó de inmediato la venta para la segunda fecha que también se agotó. @lali Todos los datos de Lali y un segundo River La locura por conseguir un ticket comenzó a las 11 de la mañana a través de la plataforma AllAccess. Para este doblete histórico, el esquema de costos presentó diversas opciones para el bolsillo de los "Lalistas": la Platea Sivori alta se consiguió desde $50.000, mientras que el Campo delantero tenía un valor de $130.000 (en ambos casos más costo de servicio). Un dato clave es que los usuarios de Banco Galicia pudieron acceder al beneficio de seis cuotas sin interés para financiar el sueño de ver a la jefa del pop.

los-valores-para-presenciar-las-funciones-en-el-T4TNJVYS6VH3TE56GEDHNKZLLI Los valores de todas las entradas de Lali en River. @lali El desembarco en Núñez llega para coronar un ciclo de éxito absoluto. Lali viene de un 2025 donde congregó a 200 mil personas en Vélez y sumó otros 350 mil espectadores en su gira mundial. Además, su reciente álbum "No vayas a atender cuando el demonio llama" se transformó en un suceso comercial sin precedentes: el disco argentino más vendido del año, Top 5 Global en Spotify y con más de 140 millones de reproducciones acumuladas.