Lali Espósito anunció su show en el estadio de River: cuándo salen a la venta las entradas

La artista lo comunicó a través de sus redes sociales y hay expectativa.

Lali Espósito es una de las grandes artistas de Argentina y ha cosechado fanáticos en distintos países. No cabe duda de que la joven cantante la está rompiendo y sorprendió a sus fans al anunciar su show en el estadio de River Plate.

"Atendimos y el demonio nos llevó a River Plate el 6.6.26", expresó en el inicio del posteo. El furor por Lali llega al estadio del Millonario luego de agotar cinco estadios Vélez y la gira "No vayas a atender cuando el demonio llama" seguirá su curso de gran manera el próximo año.

Desde la productora anunciaron que la preventa exclusiva de entradas para Galicia Visa se abrirá el próximo viernes 26 a partir de las 11:00 horas. Respecto a las cuotas, confirmaron que habrá seis sin interés con la tarjeta de crédito del mencionado banco.