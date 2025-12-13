¡Vuelven ellas! Bandana anunció su regreso con un show imperdible: cuándo, dónde y cómo comprar entradas

Tras idas y vueltas, además de problemas personales, Bandana confirmó su vuelta con un recital especial en el Gran Rex. Tomá nota de los detalles.

Este año estuvo marcado por los malos momentos para las integrantes de Bandana, principalmente para Lourdes Fernández y Lissa Vera. Sin embargo, lo superaron y hoy se encuentran en su mejor momento para dar uno de los pasos más esperados por sus fanáticos.

Bandana Lourdes, Valeria, Virginia y Lissa, listas para el reencuentro más esperado del pop nacional. Archivo MDZ Hace pocas horas, Ángel de Brito aseguró que la banda pop de los 2000 ya tenía planificado un show para los próximos meses: “Confirmado, Bandana vuelve y vuelven todas juntas, las cuatro. Reconciliadas las Bandanas, charlaron Lissa y Lowrdez y aclararon los temas que tenían que aclarar”. De esta manera, todo parecía marchar bien.

Bandana, Lourdes Fernández, Virginia da Cunha, Valeria Gastaldi Lissa Vera aseguró que se une a sus amigas en marzo para el Gran Rex de Bandana. Santiago Aulicino/MDZ El anuncio no quedó en boca de un tercero desde LAM, sino que luego se dio a conocer con detalle lo que sucederá el próximo año. Bandana reveló que tendrán su show especial en marzo del 2026 en el mítico Gran Rex. Aunque no se ha detallado la fecha en particular, sí se aseguró que las entradas saldrán el próximo lunes a través de la plataforma Tuentrada.

bandana-anuncia-su-regreso-al-gran-rex-foto-captura-instagramsomosbandana-SCD4PKZGLFGQJGJN2YV5HPVXKA El anuncio de Bandana para 2026. @somosbandana Lissa Vera confirmó la vuelta de Bandana Tras semanas de rumores y especulaciones sobre la formación completa, la pieza que faltaba para sellar el comeback era la participación de Lissa Vera. La artista fue quien terminó con el misterio durante una reciente entrevista en Los Profesionales de Siempre, generando un clima de euforia en el estudio con una primicia exclusiva.