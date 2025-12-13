¡Vuelven ellas! Bandana anunció su regreso con un show imperdible: cuándo, dónde y cómo comprar entradas
Tras idas y vueltas, además de problemas personales, Bandana confirmó su vuelta con un recital especial en el Gran Rex. Tomá nota de los detalles.
Este año estuvo marcado por los malos momentos para las integrantes de Bandana, principalmente para Lourdes Fernández y Lissa Vera. Sin embargo, lo superaron y hoy se encuentran en su mejor momento para dar uno de los pasos más esperados por sus fanáticos.
Hace pocas horas, Ángel de Brito aseguró que la banda pop de los 2000 ya tenía planificado un show para los próximos meses: “Confirmado, Bandana vuelve y vuelven todas juntas, las cuatro. Reconciliadas las Bandanas, charlaron Lissa y Lowrdez y aclararon los temas que tenían que aclarar”. De esta manera, todo parecía marchar bien.
El anuncio no quedó en boca de un tercero desde LAM, sino que luego se dio a conocer con detalle lo que sucederá el próximo año. Bandana reveló que tendrán su show especial en marzo del 2026 en el mítico Gran Rex. Aunque no se ha detallado la fecha en particular, sí se aseguró que las entradas saldrán el próximo lunes a través de la plataforma Tuentrada.
Lissa Vera confirmó la vuelta de Bandana
Tras semanas de rumores y especulaciones sobre la formación completa, la pieza que faltaba para sellar el comeback era la participación de Lissa Vera. La artista fue quien terminó con el misterio durante una reciente entrevista en Los Profesionales de Siempre, generando un clima de euforia en el estudio con una primicia exclusiva.
Con una mezcla de tensión y entusiasmo, la cantante compartió la esperada novedad. Lissa reveló que venía de una importante reunión de trabajo y anunció: “Acabo de bajar de una oficina... donde firmé, he firmado un contrato”. Consultada por el acuerdo, resolvió el enigma con la frase que desató los aplausos: “Han esperado mucho, junto con las chicas. Así que firmé contrato para hacer el Gran Rex el año que viene”.