Tras la polémica de Bandana, revelaron el motivo por el que Lissa Vera abandonó el grupo: "Le molestó que..."

Tras la confirmación de Virginia Da Cunha sobre la salida de Lissa Vera de Bandana, Marcela Tauro contó cuál sería la razón detrás de su decisión.

Después de semanas de tensión, acusaciones cruzadas y un clima que ya era insostenible puertas adentro, la salida de Lissa Vera de Bandana terminó confirmando lo que muchos veían venir: el grupo estaba fracturado desde hacía tiempo y sólo faltaba que una chispa detonara el final.

Mientras Virginia Da Cunha, Valeria Gastaldo y Lowrdez Fernández intentaban sostener una misma postura, Vera quedó aislada y sin margen para una reconciliación que, según cuentan, estaba rota desde mucho antes.

Bandana festeja sus 25 años Virginia Da Cunha contó que Lissa Vera dejó el grupo. Gentileza Soy Prensa Los roces entre la cantante y Lowrdez no surgieron de un día para el otro. La relación venía desgastada y se terminó de quebrar tras la denuncia por violencia de género contra Leandro García Gómez, un episodio que cambió para siempre la dinámica interna. A partir de ese momento, nada volvió a encajar.

El pasado domingo en Infama, el escándalo volvió a ocupar la mesa y fue allí donde Marcela Tauro arrojó una bomba que encendió el debate: reveló cuál habría sido el motivo que impulsó a la artista a dar un paso al costado y bajar la persiana de manera definitiva.

Esto fue lo que dijo Marcela Tauro en Infama sobre la salida de Lissa Vera de Bandana Lissa Vera Dejó Bandana "¡Al final las Bandana se unieron para separarse! Ahora Lissa se bajó, le molestó que hablaran mal de ella y de su hermano, que las otras chicas dicen que es el que genera todas las disputas. Ella quería que él fuera el representante", contó la conductora del programa de canal América.