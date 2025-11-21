"Me soltaron la mano": Lissa Vera explotó contra Lourdes Fernández y expuso la interna en Bandana

Lissa Vera habló con Moria Casán en vivo que la relación con Lourdes Fernández está rota. Hay una gran interna dentro del grupo de Bandana.

La esperada vuelta de Bandana a los escenarios se ve nuevamente opacada por una intensa tormenta interna. Esta vez fue Lissa Vera quien tomó la palabra y, sin filtro, apuntó directamente contra su compañera Lourdes Fernández. En una entrevista concedida a Moria Casán en La Mañana con Moria, Lissa no se guardó nada sobre el conflicto.

"Ella Filtra Todo": la acusación directa a Lourdes Según el testimonio de Lissa el problema más reciente escaló la última semana: "El conflicto para mí fue a partir de la semana pasada, que teniendo discusiones personales dentro del grupo de trabajo, Lourdes filtra todo, siempre intentando dejarme en una posición incómoda. De ella lo esperaba".

Según el testimonio de Lissa el problema más reciente escaló la última semana: "El conflicto para mí fue a partir de la semana pasada, que teniendo discusiones personales dentro del grupo de trabajo, Lourdes filtra todo, siempre intentando dejarme en una posición incómoda. De ella lo esperaba".

La cantante reconoció que esta situación insostenible la llevó a tomar distancia física y emocional de su colega: "Desde el año pasado yo me empecé a distanciar de ella, porque no podía sostener esta situación. Era totalmente cambiante, totalmente impredecible, y cuando me di cuenta que no podía trabajar con ella, me distancié. Desde el año pasado que yo le había dejado de hablar".

El malestar de Lissa Vera se profundizó ante lo que sintió como una falta de respaldo de sus otras compañeras. "A mí de ella no me preocupa tanto que me haya atacado, pero después sentí que me soltaron la mano todos. Yo puse el pecho durante hace un mes en todo esto", expresó dolida.

Por otro lado, la tensión se reflejó en la ausencia de Lissa en los ensayos para el show del 23 de noviembre y en una entrevista pactada con LAM. Ángel de Brito reveló que las demás integrantes "perdieron contacto y no sabían que le había pasado".