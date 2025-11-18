Un merendero denunció a Lissa Vera de Bandana por retener millones de pesos de una colecta

La ex integrante de Bandana, Lissa Vera, quedó en el centro de una seria controversia luego de que el comedor infantil Creciendo Juntos.

La imagen pública de Lissa Vera, ex integrante del popular grupo Bandana, se vio fuertemente comprometida tras una grave denuncia ventilada por la institución "Creciendo Juntos". La controversia gira en torno a una cruzada solidaria impulsada por la figura mediática hace más de un año, cuyos réditos financieros, según la institución, jamás llegaron a destino.

Juan Etchegoyen fue el encargado de llevar al aire el testimonio de la directora del merendero y jardín de infantes, asegurando que su intención era únicamente informar sobre la delicada acusación. Según la información proporcionada por la vocería de la institución, la cantante se había comprometido a liderar una movida solidaria que, se estima, acopió una cifra millonaria. Sin embargo, la institución benéfica jamás recibió la suma completa.

El comedor "Creciendo Juntos" asegura que la ex Bandana recaudó más de 5 millones de pesos que nunca llegaron. La vocera de Creciendo Juntos brindó un testimonio contundente y detalló la falta de claridad en el manejo de los fondos. "Ella recaudó una cifra de más de cinco millones de pesos con un alias de ellos y de esa plata nosotros nunca vimos nada ni un billete, ni un peso", sentenció la representante.

Contrastando con la abultada cifra denunciada, la vocera detalló con precisión lo único que sí fue entregado por Lissa Vera. "Nosotros nunca recibimos plata en efectivo ni transferencia ni nada. Lo único que recibimos de parte de ella fue un freezer, una cocina y un tubo de gas y nada más que eso y luego cortó todo contacto con nosotros", explicó.