"Es muy difícil y muy doloroso": el posteo de Lourdes Fernández donde negó todo y apuntó contra una Bandana

Tras mantener en vilo a todo el país, Lourdes Fernández publicó su palabra en un posteo donde cargó contra sus compañeras de Bandana y habló sobre el amor.

El pasado jueves, todos los medios de comunicación compartieron la misma noticia: la desaparición de Lourdes Fernández, integrante de Bandana. Con el correr de las horas todo empeoró en medio de la publicación de un video dudoso y hasta la confirmación de que fue encontrada en un departamento con su ex pareja, denunciada por violencia de género, Leandro Gómez García.

El duro posteo de Lourdes Fernández Hoy, sábado 25 de octubre, Lourdes Fernández utilizó sus redes sociales para compartir un posteo donde quiso aclarar todo lo sucedido y llevar agradecimiento a quienes le enviaron algún tipo de mensaje de apoyo. "Primero quiero agradecer la cantidad de mensaje y la inmensa ola de cariño. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy", comenzó el texto.

posteo lourdes Lourdes Fernández con sus amigas. @lowrdez Más abajo, aseguró que es "muy difícil, muy doloroso y muy complicado" explicar todo lo que ocurrió con anterioridad, pero se vio en la necesidad de realizarlo porque es una figura pública. "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación x amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez", reveló sobre la relación amorosa con Gómez García. Asimismo, aseguró que ambos quisieron revincularse por lo bueno que vivieron pero no pudieron lograrlo porque "nadie nos enseñó a amar".

posteo lourdes 2 El descargo de Lourdes Fernández. @lowrdez Por otro lado, unas frases que no pasaron desapercibidas fueron aquellas que atacaron directamente a las integrantes de Bandana, o al menos eso parece. Primero confesó que algunas cuestiones están fuera de contexto "desde una compañera que hace 3 años que no sabe de mi y que, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien". Seguido de esto agregó: "hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales".