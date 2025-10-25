Dieron a conocer detalles de la declaración de Lourdes Fernández ante la Justicia: "No quiere ver a ..."

La exintegrante de Bandana se presentó ante las autoridades tras la conmoción. Las inconsistencias en su versión ponen en alerta a los investigadores.

La artista Lourdes Fernández compareció formalmente ante la Justicia luego del grave suceso registrado este jueves. Este dramático y peligroso episodio ha puesto en el foco público, una vez más, la vida personal de la cantante, exintegrante de Bandana, y la compleja situación que atraviesa en su vínculo sentimental.

Lourdes Fernández y la declaración que enciende las alarmas Ex de Lourdes Fernández Leandro García Gómez está imputado por el delito de “privación ilegítima de la libertad” tras secuestrar a Lourdes Fernández. NA Este viernes en LAM (América TV) difundieron algunos detalles de lo que la intérprete expresó a las autoridades, brindando un acceso directo a la narración de los acontecimientos que le tocó experimentar junto a su expareja. Sin embargo, para los funcionarios judiciales, lo expuesto por la joven no guarda consonancia con la realidad fáctica de lo sucedido. El periodista Ángel de Brito, al aire, leyó parte de la declaración: "Dijo que ‘está bien con su pareja’ y que ‘no quiere ver a su mamá’". Además agregó: "Para la Justicia, los dichos de Lourdes están contaminados por la violencia que sufre por parte de Leandro García Gómez".

Este señalamiento por parte de los magistrados subraya la preocupación por un posible escenario de coerción o miedo que podría estar afectando el testimonio de la cantante. Las autoridades buscan desentrañar la verdad detrás de las afirmaciones que, a su criterio, parecen estar influenciadas por la presunta situación de maltrato que padece la artista.

La asistencia hospitalaria y el Intento de recuperación Tras ser rescatada del departamento de su ex, Lowrdez Fernández declaró ante la justicia Tras ser rescatada del departamento de su ex, Lowrdez Fernández declaró ante la justicia. Video: LAM (América TV) Es preciso mencionar que la estrella pop recibió el alta médica por parte de los especialistas del Hospital Fernández durante las primeras horas del 24 de octubre. Ella había ingresado para recibir auxilio y ser sometida a un grupo de valoraciones médicas para determinar su condición física y psicológica después del grave suceso que experimentó. Al ser dada de alta, Lourdes tomó una determinación crucial: se abstuvo de ir a reunirse con su familia y se trasladó a la residencia de una de sus amistades.