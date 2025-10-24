Alcohol, violencia y mentiras: la oscura trama detrás de la relación de Lourdes Fernández y Leandro García Gómez

El jueves por la noche, Leandro García Gómez , expareja de Lourdes Fernández , la cantante de Bandana que permanecía desaparecida, fue detenido durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo. A su vez, durante el procedimiento, los efectivos hallaron a la artista en condiciones “muy vulnerables”.

En las últimas horas, la mamá y dos amigas de Lourdes hablaron con los medios y brindaron nuevos detalles de la relación entre la cantante y García Gómez. En primer lugar, Mabel López Arias, mamá de Lourdes, indicó que cuando conoció al ex de su hija le pareció “encantador”.

Sin embargo, con el paso del tiempo eso cambió. En diálogo con A24, Mabel explicó que su hija, antes de conocer a García Gómez, no consumía. Al estar en pareja con él, Lourdes se volvió alcohólica y comenzó a consumir droga.

En relación a esto, Ioja y Lissa Vera, amigas de Lourdes, en diálogo con LN+, manifestaron: “Tiene un problema de alcoholismo grave”. Incluso, Ioja aseguró que Lourdes “desayuna con alcohol”.

Por otro lado, la mamá de la cantante confirmó que García Gómez golpeaba a Lourdes. “Tras la primera separación, dijo que hubo golpes”. Cabe destacar que en 2022, Lourdes había denunciado por violencia de género a García Gómez. Sin embargo, en mayo de 2025 la artista se volvió a mostrar junto a su expareja en una foto de Instagram. “Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme”, expresó la cantante de Bandana.

Cuál es el estado de Lourdes

Luego de ser encontrada con vida durante el allanamiento a la vivienda de García Gómez, la cantante de Bandana fue trasladada al Hospital Fernández para ser examinada por los médicos.

Lourdes Fernández Instagram Lowrdez.

Según trascendió, Lourdes fue hallada en estado crítico, al borde de la sobredosis. Este viernes por la madrugada, la artista fue dada de alta de dicho centro médico sin ninguna sintomatología. En estos momentos, Lourdes se encuentra contenida por dos amigas.

“Ayer fui al hospital y no me quiso ver”, expresó Mabel, quién además le pidió a su hija que “haga un tratamiento aunque sea ambulatorio”. Por último, Ioja y Lissa señalaron que Lourdes “está desconectada de la realidad”, lo cual dificulta aún más la posibilidad de que se la someta a un tratamiento.