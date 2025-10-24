Lourdes Fernández recibió el alta médica en el Hospital Fernández
La cantante fue dada de alta en la madrugada de este viernes, luego de haber sido rescatada del departamento de Leandro García Gómez, su expareja.
Lourdes Fernández fue encontrada el jueves por la noche por efectivos de la Policía de la Ciudad en el departamento de su pareja, Leandro Esteban García Gómez. El hombre fue detenido tras intentar huir al momento de la intervención policial.
La ausencia de la cantante de Bandana había generado alarma, luego de que su madre, Mabel López, presentara una denuncia ante la Comisaría Vecinal 14B, informando que no tenía noticias de su hija desde el 4 de octubre.
La artista compartió un video en Instagram asegurando que se encontraba bien, pero muchos se percataron que no era así.
Tras ser ubicada, Lourdes fue trasladada por el SAME al Hospital Fernández, donde recibió cuidados médicos. Según fuentes oficiales, la artista había estado consumiendo estupefacientes durante varios días consecutivos, lo que motivó su internación para estabilizar su estado.
Según informó Noticias Argentinas, la cantante recibió el alta médica en las primeras horas de este viernes, luego de que los médicos confirmaran que no presentaba que no presentaba ninguna sintomatología.