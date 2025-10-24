Virginia Da Cunha rompió el silencio tras el rescate de Lourdes Fernández: "Sabíamos sin saberlo"

La cantante se expresó en redes sociales tras la detención de Leandro García Gómez y reveló por qué decidió mantener silencio hasta último momento.

Virginia Da Cunha se expresó sobre lo que le ocurrió a Lourdes Fernández.

Lourdes Fernández fue asistida y trasladada por el SAME al Hospital Fernández este jueves por la noche, luego de que la Justicia ordenara un operativo en el departamento de Leandro García Gómez, su expareja, en la que finalmente lograron encontrarla.

Todo comenzó el miércoles a la noche, cuando la madre de la cantante de Bandana denunció que desde el 4 de octubre no tenía novedades sobre su hija.

leandro garcia gomez Leandro García Gómez fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. Juan Mateo Aberastain/MDZ Por otro lado, Lissa Vera se mostró profundamente preocupada por la situación y fue quien radicó la denuncia contra García Gómez. Varias de las integrantes del grupo pop fueron consultadas al respecto, pero una de ellas, Virginia Da Cunha, prefirió mantenerse en silencio hasta que se concretó la detención.

Más tarde, la artista explicó en una historia de Instagram por qué había optado por no pronunciarse públicamente durante la jornada.

Virginia Da Cunha Instagram La historia que compartió la artista. Captura de pantalla Instagram Virginiadacunha. "No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy y gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo", expresó Da Cunha en la red social.