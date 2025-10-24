El dato político que Yanina Latorre reveló sobre Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández

García Gómez fue detenido tras mantener encerrada en su domicilio a la cantante de Bandana durante varias horas.

Este jueves por la noche, Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, fue detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires luego de haber mantenido a la cantante de Bandana encerrada durante gran parte del día.

Según trascendió, el hombre habría impedido que la artista saliera de una habitación, incluso cuando los efectivos policiales ingresaron al domicilio con la orden de allanamiento.

Leandro García Gómez El hombre mantuvo encerrada a Lourdes Fernández durante varias horas. RS Fotos. Fernández había generado una gran preocupación luego de que su madre denunciara que había perdido contacto con ella el pasado 4 de octubre. En la mañana del jueves, la cantante publicó un video asegurando que se encontraba bien, pero muchos se percataron de que la integrante de Bandana corría peligro.

El tema tomó gran repercusión en los medios y, sobre el cierre de LAM, se trató el arresto de García Gómez. Mientras debatían sobre el estado de Lourdes Fernández, Yanina Latorre reveló un dato sobre la expareja de la artista.