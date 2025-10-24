Así se llevaban detenido al exnovio de Lourdes Fernández: quiso escapar por la terraza

El allanamiento en Palermo culminó con la detención de Leandro García Gómez , expareja de Lourdes Fernández , la cantante de Bandana que permanecía desaparecida. El procedimiento, ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47, se realizó durante la noche en el edificio ubicado en Ravignani 2386, donde finalmente la artista fue encontrada por la Policía en “condiciones muy vulnerables”.

Según el parte oficial, García Gómez trató de huir por la terraza del edificio, aunque fue reducido por los efectivos antes de lograrlo. En el lugar participaron más de 15 agentes policiales, junto a personal de la Policía Científica y del SAME, que asistió a Lourdes y la trasladó a un hospital porteño.

Horas antes, el empresario había permitido el ingreso de los uniformados, pero se negó a que revisaran toda la vivienda. Recién cuando el juez emitió la orden de allanamiento, los efectivos pudieron ingresar y localizar a la cantante.

La detención se dio en el marco de una investigación por violencia de género, luego de la denuncia presentada contra García Gómez . El periodista Mauro Szeta relató en América TV que “durante todo el día, Lourdes Fernández permaneció cautiva dentro del departamento” y que el acusado “podría enfrentar una agravación del delito por privación ilegítima de la libertad”.

Además, cuestionó la demora del magistrado Santiago Bignone, al señalar que “tardó 14 horas en emitir la orden de allanamiento”, pese a las reiteradas alertas de la familia.

Detuvieron al exnovio de Lourdes Fernández tras allanar su domicilio en Palermo.

El estado de salud de Lourdes Fernández

Tras el rescate, la artista fue asistida por personal médico del SAME, que la trasladó en estado crítico a un centro de salud. Según informó Ángel de Brito en Pasó en América, “está confirmada una intoxicación y estuvo al borde de la sobredosis”.

Una amiga cercana de la cantante sostuvo en el mismo programa que “es un maltratador, un psicópata que lo único que quiere hacer con Lourdes es apagarla”, al tiempo que pidió justicia por la artista.

Ambulancia-Lourdes Lourdes Fernández fue atendida por personal del SAME.

Mientras Lourdes Fernández se recupera bajo observación médica, la Justicia avanza con la causa contra Leandro García Gómez, quien permanece detenido y podría enfrentar cargos agravados.