Dramático rescate en Junín: una niña de dos años cayó a un canal y quedó grave

La pequeña fue hallada por su madre y asistida por personal policial y equipos de rescate. Fue trasladada desde Junín hasta el Notti.

Una nena fue rescatada tras caer a un canal en Ingeniero Giagnoni (foto ilustrativa).

Una niña de dos años fue rescatada este jueves en el distrito de Ingeniero Giagnoni, Junín, luego de caer a un canal de riego. El hecho ocurrió cerca de las 16 horas, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la situación en calle Molina.

Operativo de rescate y traslado urgente De inmediato, personal de la Subcomisaría Giagnoni acudió al lugar junto a unidades móviles y el equipo de canes. En ruta 50 y Molina, los efectivos encontraron a la madre de la menor, que llevaba a su hija en brazos tras haberla sacado del agua.

La niña permanece internada en grave estado Según el último parte oficial del Ministerio de Seguridad de Mendoza, la niña fue trasladada al Hospital Notti, donde permanece internada en grave estado.