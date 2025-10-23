Accidente en Luján de Cuyo: un motociclista chocó con una camioneta en una transitada rotonda

El accidente ocurrió sobre la rotonda de calle Azcuénaga. El conductor de la motocicleta sufrió lesiones leves.

Un accidente entre una moto y un auto se produjo la tarde de este jueves en una transitada rotonda de Luján de Cuyo. El conductor del rodado menor resultó con lesiones leves y fue asistido por un médico en la escena. El siniestro complicó el tránsito en ese sector por algunos instantes.

El choque se produjo alrededor de las 18 en la rotonda de calle Azcuénaga, en el ingreso a la villa cabecera del citado departamento, donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron un toque, el cual desencadenó la caída del hombre al mando del vehículo de baja cilindrada.

El accidente y el estado del herido Choque rotonda Azcuénaga Luján La víctima terminó sobre el asfalto y hasta el lugar llegaron efectivos policiales, quienes lo contuvieron y custodiaron la escena, a la espera de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).