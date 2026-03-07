Ernestina Pais se sinceró sobre su accidente y reveló la llamativa reacción de la mujer a la que chocó

Ángel de Brito reveló detalles de lo que le sucedió a la actriz y condutora tras un episodio que generó dudas y preocupación.

Ernestina Pais quedó nuevamente en el ojo de la tormenta por un accidente de tránsito, y si bien en un comienzo la conductora y actriz se negó a hablar sobre el episodio, luego terminó revelando algunos detalles sobre el choque y la inesperada reacción de la mujer a la que impactó.

Desde LAM (América TV), Ángel de Brito aseguró que según lo que le reveló a la comunicadora el accidente en el barrio porteño de Vicente López fue leve, pero que Pais atravésó un "pequeño ataque de pánico" tras la colisión.

"No podía respirar, se empezó a sentir muy mal y a descomponer. Ahí la empiezan a atender. La foto en la que se ve a Ernestina Pais con una señora es la señora con la que chocó. Y estaban en esa posición porque estaban respirando”, puntualizó el conductor sobre la foto que se viralizó en la que se ve a la exlíder de CQC apoyada sobre un auto con otra mujer conteniéndola.

Ernestina Pais confesó detalles sobre su accidente ernestina-pais-accidente La foto de Ernestina Pais tras su accidente que se viralizó en redes sociales. Luego, el anfirtión de LAM profundizó sobre el accidente en cuestión: “La señora se dio cuenta de que Ernestina estaba atravesando un ataque de pánico y le dijo ‘yo soy profesora de yoga, respiremos juntas’. Y es ahí que hicieron una sesión para calmarla. La tomó de la mano y la tranquilizó".

Sobre la crisis de nervios que sobrevino, Pais le explicó a De Brito: "Me puse muy nerviosa, aunque haya sido una estupidez el choque, porque me retrotrajo a todo mi pasado".