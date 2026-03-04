¿A24, TN, LN+ o C5N? El canal de noticias que ganó el rating de febrero y el que sigue en caída libre

Las señales informativas sostuvieron su pelea por la audiencia en el segundo mes del año, y el resultado de la batalla deja algunos indicadores para el análisis.

A24, TN, LN+ y C5N; protagonizaron un nuevo duelo que dejó un claro ganador en el rating de los canales de noticias durante febrero. Si bien no hubo grandes variaciones respecto al mes anterior en cuanto al puesto que ocupó cada señal en el ranking, los promedios arrojan una inquietante meseta en términos de audiencia; con algunas pantallas presentando una leve mejora y otras profundizando su declive.

Una vez más, TN encabezó la lista con una media de 2.33 puntos de rating en el segundo mes del año, experimentando una baja en relación a enero, cuando había promediado 2.51. Este desliz resulta llamativo ya que la apertura del año suele tener mediciones más pobres que las de febrero, indicador que aquí resultó la inversa.

jonatan viale portada Jonatan Viale, uno de los puntales de TN en el rating. Captura de video TN En segundo lugar quedó C5N, que creció en el rating de un indicador de 1.44 en enero, a 1.68 en febrero. Sin dudas un respiro para el canal de noticias con línea editorial opositora al oficialismo, que en los meses previos venía desplomándose paulatinamente en la audiencia.

A24, TN, LN+ y C5N siguen luchando por el rating lapegue-feinmann Sergio Lapegüe y Eduardo Feinmann, dos de las figuras por las que apuesta A24 en el rating. Captura de video A24 La tercera posición en el ranking la ocupó A24, que también evolucionó en el rating de 1.00 en enero, a 1.17 en febrero. La señal del Grupo América tiene la misión de seguir escalando en la tabla, y claramente su gran objetivo es desbancar a C5N del segundo escalón.

En la cuarta ubicación, Crónica TV se sumó el pelotón del leve repunte en el rating, progresando de su 0.83 de enero, al 0.88 conseguido en febrero. En este caso, no hay en el horizonte concreto una meta de ascenso, pero sí de aferrarse con uñas y dientes al puesto conquistado por el canal en cuestión.