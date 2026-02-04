¿TN o C5N? El canal de noticias que se adueñó del rating de enero y le sacó una gran ventaja a su competencia

El año comenzó con todo en el mundo de la televisión y en esta nota te contamos la señal de noticias que se quedó con el primer mes.

TN y C5N son, sin lugar a dudas, los dos canales de noticias que batallan siempre por el liderato del rating y en el nuevo año no es la excepción. En el 2025, quien terminó liderando la tabla fue Todo Noticias y lo hizo de gran manera.

El promedio anual obtenido por TN fue de 2.40 puntos de rating, mientras que C5N alcanzó 1.91, por lo cual hubo una diferencia de casi medio punto en la marca que alcanzaron ambos canales durante toda la temporada.

En enero del 2026 y según los datos de Ibope, Todo Noticias volvió a adueñarse y es el favorito para ser lo más visto del año. El canal compartió las mediciones y marcó una clara diferencia contra su principal competidor.

TN se adueñó del rating de enero ante C5N y fue lo más visto en cuanto a canales de noticias TN TN se quedó con el rating de enero y le ganó a C5N. Foto: Instagram / @todonoticias. TN se ubicó primer en el primer mes del 2026 con un total de 2,51 puntos de rating, mientras que C5N logró llegar a 1,44 puntos de audiencia. Además, el share de la señal llegó a 34,9% y C5N tan solo obtuvo el 20%.